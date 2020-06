Blitze sanitárias continuam, e orientações seguem para as principais ruas da Capital

Já a partir do período da tarde, a ação será exclusivamente na Rua Barueri, no Bairro Moreninhas. - Foto: Karine Matos

A ação de orientação sobre a importância do uso de máscaras continuou em mais três terminais da Capital na manhã desta quarta-feira (03). Equipes da saúde e da vigilância sanitária percorreram os terminais Bandeirantes, Aero Rancho e Júlio de Castilho, onde passam aproximadamente 8 mil passageiros entre 5h30 e 08h30.

Além da estrutura de orientação para os usuários do transporte coletivo, as equipes também realizaram a aferição de temperatura e exames rápidos para uma possível detecção do coronavírus. Vale ressaltar que o uso de máscaras é obrigatório nos terminais de Campo Grande.

Hoje, foi o último da blitz nos terminais. Já a partir do período da tarde, a ação será exclusivamente na Rua Barueri, no Bairro Moreninhas.

Na quarta-feira pela manhã, a blitz estará na rua 14 de Julho, esquina com a Avenida Afonso Pena. No último dia da ação, sexta-feira, as equipes estarão na Rua da Divisão, no Bairro Parati.