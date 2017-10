Benefícios dos exercícios físicos para gestantes

A prática regular de atividade física é importante em qualquer fase da vida. - Divulgação

A prática regular de atividade física é importante em qualquer fase da vida. No entanto, durante a gravidez, os exercícios são ainda mais recomendados, pois além de manter a saúde da gestante em dia, também ajuda a controlar alguns incômodos do período.

De acordo com Geraldo Chamilet, personal trainer e especialista em spinning da 2 Spin, os benefícios da atividade física durante a gestação vão muito além do controle de peso. “O corpo em movimento libera endorfina, que traz sensação de bem-estar, podendo aliviar tensões, melhorar a circulação sanguínea, o condicionamento cardiorrespiratório e a postura. Além disso, as atividades fortalecem a musculatura abdominal, diminuem as dores lombares e facilitam a recuperação pós-parto”.

Vale ressaltar que os exercícios devem ser liberados pelo obstetra: “ao escolher o tipo e a intensidade, a gestante deverá ter a liberação do médico e o auxílio de um profissional da área, pois as atividades variam de acordo com o período da gestação. Para aquelas que nunca praticaram exercícios, as atividades devem ser de baixo risco, como caminhadas e hidroginástica leve. Quanto às gestantes que já mantinham atividades antes da gravidez, podem continuar a se exercitar, porém, devendo fazer alguns ajustes em relação a essas atividades ou a intensidade das mesmas”. Para usufruir dos benefícios proporcionados pelo exercício físico, Geraldo indica a realização de exercícios de maneira orientada, pelo menos duas vezes na semana, dependendo da disposição e da condição da gestante.

