Baixada Santista: prefeitos pretendem flexibilizar quarentena

Os diferentes setores serão autorizados a reabrir à medida que esses planos forem aprovados. - Foto: Divulgação

Reunidos no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb), os prefeitos das nove cidades que compõe a região decidiram começar a flexibilizar a quarentena nesses municípios. Pelo plano de relaxamento apresentado na semana passada pelo governo do estado, as cidades ainda não estariam aptas a promover a reabertura de algumas atividades econômicas, sendo classificadas na primeira fase da quarentena – vermelha.

De acordo com o planejamento do governo estadual, as cidades podem reabrir gradualmente o comércio e outras atividades, reduzindo o isolamento social, seguindo uma classificação de cinco níveis. As medições - com as cores vermelha, laranja, amarela e verde - vão desde o isolamento completo até o fim das restrições, de acordo com critérios que avaliam desde o estágio de transmissão do coronavírus no município até a disponibilidade de leitos em hospital.

Os prefeitos da região da Baixada Santista, no entanto, contestam a avaliação do governo de São Paulo de que as nove cidades da região não estão prontas para começar a flexibilizar a quarentena. “Desde a semana passada nós estamos demonstrando para o governo do estado que a Baixada Santista se encontra na fase laranja desse plano através de números, da ciência exata que é a matemática, não por meio de avaliações políticas ou 'achismo' dos prefeitos”, enfatizou o prefeito de Santos e presidente do Condesb, Paulo Alexandre Barbosa, após a reunião.

Assim, os prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente pretendem começar a retomar as atividades econômicas dentro de um planejamento municipal. Nessa etapa, poderão funcionar com restrições e medidas de higiene, além dos serviços considerados essenciais, centros comerciais, comércio varejista, escritórios, concessionárias de veículos e serviços imobiliários.

A capital paulista se encontra atualmente nessa fase, e tem recebido as propostas das associações empresariais para estabelecer os protocolos de reabertura, de forma a reduzir os riscos para trabalhadores e clientes. Os diferentes setores serão autorizados a reabrir à medida que esses planos forem aprovados.

Ontem (3), o governo estadual anunciou que a intenção era reavaliar a classificação da Baixada Santista e do Vale do Ribeira na próxima terça-feira (9).