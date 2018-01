Aumenta a procura por procedimentos menos invasivos

Alternativas como aplicação de toxina botulínica (botox) e preenchimentos em geral aumentaram 390% em dois anos - Foto: Studio Personallité

Segundo o censo 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) os procedimentos menos invasivos estão em alta na cirurgia plástica. Alternativas como aplicação de toxina botulínica (botox) e preenchimentos em geral aumentaram 390% em dois anos. Atualmente, esse tipo de procedimento representa 47,5% do total.

"Essas novas tecnologias são capazes de trazer excelentes resultados para atenuar sinais da idade, por exemplo", comenta Dr. Victor Lima, cirurgião plástico membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. "Além disso, temos a vantagem de que, normalmente, os procedimentos trazem resultados rápidos e períodos curtos de recuperação", completa Lima.

Toxina botulínica preço

A toxina botulínica (botox) age paralisando parcialmente os músculos responsáveis pelas rugas faciais, melhorando de forma transitória as rugas de expressão no rosto. A duração do tratamento costuma ser de 6 a 8 meses. E a faixa de preço varia de região para região.

As áreas tratadas são:

• Testa e região entre os olhos

• Pé de galinha

• "Código de barra" ao redor da boca (rugas periorais)

• Rugas no queixo

• Pescoço

Além disso, o botox é muito efetivo para elevar discretamente as caudas das sobrancelhas e torná-las mais arqueadas e harmoniosas. Assim como a ponta nasal, sorriso gengival e hiperidrose (transpiração em excesso nas axilas).

Preenchimento labial

Os ácidos hialurônicos podem ser usados para preencher lábios finos e melhorar o contorno facial. A substância é natural, encontrada no corpo humano, e reabsorvida ao longo dos meses. Portanto o tratamento é temporário, durando em média de 8 a 12 meses.

As principais áreas tratada com preenchimento de ácido hialurônico são:

• Sulcos do nariz aos lábios

• Lábios

• Lóbulos das orelhas

• Mandíbulas e maçãs do rosto

• Região das olheiras

• "bigode chinês"

• queixo

• modelamento nasal