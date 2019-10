Aulão gratuito neste sábado no Bosque dos Ipês com direito a estacionamento e sorteio de brindes

Durante esses três momentos no shopping, de abdominais, hiit e exercícios de bumbum, a equipe da W30 vai demonstrar como o corpo foi criado para gerar movimentos livres em todos os planos - Foto: Divulgação/Assessoria

Pessoas interessadas em participar de um aulão funcional, das 18h30 às 19h30, neste sábado (26), no Shopping Bosque dos Ipês, terão direito a vale estacionamento e ao sorteio de brindes. As atividades, coordenadas pela W30 Performance Humana, vão começar com meia de hora de abdominais. Em seguida, haverá aulão de hiit, ideal para queima de calorias, aumento da endorfina e, também, de exercícios apropriados para o bumbum.

Faltando dois meses para o verão, de acordo com o treinador Eder Wagner, essa é a oportunidade de viver uma experiência inédita e transformar a vida com o desafio de passar a se exercitar todo dia por 30 minutos. “O melhor treino para você, cada participante fará de acordo com a sua capacidade individual e sentirá a energia de quem já adotou o estilo de vida saudável”, comentou o treinador Eder Wagner.

Para ele, treinar o centro do corpo é o primeiro passo para o resultado. Por isso, optou em iniciar o aulão com exercícios abdominais. No Brasil, as dores da coluna (cervical, torácica, lombar e pélvica) são a segunda condição de saúde mais prevalente, superadas apenas pelos casos de hipertensão. E, segundo Eder Wagner, a causa é a falta do fortalecimento muscular na região abdominal. “Com abdômen mais forte, diminui-se a pressão da lombar”, explica.

A ausência de padrões em movimentos simples, conforme a explicação do treinador, também se tornou vilão à maioria da população. “90% das lesões acontecem por isso, sempre ligados a disfunções articulares, como mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, mobilidade de quadril, estabilidade lombar, mobilidade torácica, mobilidade ombro entre outras articulações menores”, justificou.

Durante esses três momentos no shopping, de abdominais, hiit e exercícios de bumbum, a equipe da W30, segundo o treinador, vai demonstrar como o corpo foi criado para gerar movimentos livres em todos os planos. “Com equipamento, se trabalha em único plano. Assim, se limita a evolução do corpo. Eu sempre afirmo que o corpo é uma máquina, faça o melhor com ela! Venha participar do nosso aulão”, convida o treinador.

Só os 100 primeiros inscritos terão direito a estacionamento gratuito e a participação de sorteio de brindes. Faça sua inscrição.