Atuação de secretário de Saúde está entre as 50 melhores do país

Entrega do novo prédio do Labcen está entre as conquistas da gestão. (Foto: Sesau).

O secretário Municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Luiz Brandão Vilela, foi um dos indicados para receber o Prêmio “Inovar 2017”, entregue durante o 5º Seminário Brasileiro de Gestores Públicos Municipais, que acontecerá no período de 10 a 13 de Dezembro de 2017, no Centro de eventos do Golden Tulip Hotel, em Salvador (BA).

Concorreram ao prêmio todos os 5.570 municípios do país, mas apenas 50 municípios foram contemplados. O objetivo desta premiação é reconhecer e destacar nacionalmente os líderes municipais que não medem esforços para proporcionar melhor condição de vida à população.

O Prêmio “Inovar 2017” é o reconhecimento do trabalho do secretário junto a sua equipe, que contribuiu para levar saúde de qualidade à população, através de uma gestão participativa e compromissada na implantação de ações voltadas a elevar a qualidade da saúde pública do município.

São avaliados quesitos como taxa de mortalidade infantil, promoções de campanha de saúde, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), longevidade e cumprimento de metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde (PMS).

??A cerimônia de homenagem contará com a presença de renomados palestrantes, que contribuirão com seus conhecimentos técnicos? ??e no compartilhamento de experiências e ideias com todos os presentes.

Desafios e conquistas

Médico urologista, doutor em medicina e com vasto conhecimento de saúde coletiva, Marcelo Vilela assumiu em janeiro deste ano o desafio de organizar o serviço prestado na Rede Pública de Saúde de Campo Grande.

Nos últimos 11 meses, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vem passando por um processo de reestruturação, detecção e correção dos problemas emergenciais a fim de corrigir distorções e dar continuidade a projetos estagnados há mais de quatro anos.

O secretário comenta que existiam e ainda existem inúmeros gargalos, que fazem como que o Município e, em especial a Secretaria de Saúde, tenham que contar na própria carne, entretanto com a responsabilidade de não prejudicar a assistência.

“Pegamos uma secretaria sofrendo bastante com a falta de recursos financeiros e com dividas deixadas pela administração passada. Isso exigiu e exige muito planejamento e até mesmo que tenhamos que tomar atitudes impopulares. Entretanto, todas as atitudes que estão sendo tomadas visam o coletivo e não mais apenas privilegiar poucos. A saúde pública é feita desta forma. Através do planejamento e com atitudes de gestão. Semente assim será possível corrigir os problemas presentes hoje por conta de atitudes populistas tidas no passado”, disse.

Através desta organização já foi possível alcançar vários objetivos, entre eles a implantação e modernização da Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a entrega do novo prédio do Laboratório Municipal (Labcen).