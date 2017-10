Atividades em alusão ao Outubro Rosa buscam sensibilizar e despertar o autocuidado nas mulheres

Este mês é lembrado mundialmente como Outubro Rosa para alertar a população, em especial as mulheres, quanto à luta contra o câncer de mama. Durante este período, as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) de Campo Grande realizam diversas ações para conscientizar pacientes e acompanhantes quanto o diagnóstico precoce da doença e despertar o autocuidado nas mulheres.

Os profissionais de cada unidade realizam atividades, sensibilizando a comunidade em relação aos cuidados e a prevenção do câncer de mama. Estas atividades incluem, rodas de conversa, realização de exames em horários alternativos, atividade física direcionada e momentos de descontração com ênfase no cuidado e no autoexame.

As ações de incluem palestras de orientação de violência contra a mulher, consultas e avaliação odontológicas, coleta de exame preventivo do Papanicolau e chá da tarde com exames e consultas.

As atividades são realizadas nas unidades de saúde (UBS e UBSF) para atender a população e que mora próximo de cada local. Para participar é preciso comparecer na unidade e no horário de cada ação e procurar o profissional responsável. A participação da comunidade é muito importante para garantir o sucesso de cada programação. Participe!

PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES DATA HORÁRIO UNIDADE LOCAL ATIVIDADE/AÇÃO 02/out 13:00 UBS São Francisco Saguão Roda de Conversa Saúde da Mulher 02/out 07:00 UBSF Marabá UBSF Palestra e Orientação Violência Contra Mulher 03/out 07:00 UBSF Macaúbas Saguão Ação Alusiva ao Outubro Rosa 04/out 07:00 UBS Vila Nasser Sala de Reunião Roda de Conversa – CA Mama 04/out 16:00 UBSF Aeroitalia UBSF Comemoração ao Outubro Rosa 06/out 07:00 e às 13:00 UBS Caiçara UBS Prevenção em Saúde 09/out 17:00 UBSF Nova Lima UBSF Consultas e Exames, Avaliação Odontológica 09/out 13:00 UBS Pioneira UBS Ação Outubro Rosa 09/out 08:00 e 13:00 UBSF Sírio Libânes UBSF Coleta de Preventivo, atendimento médico em alusão ao Outubro Rosa 09/out 15:00 UBSF Batistão UBSF Chá da Tarde com exames e palestras 10/out 07:00 às 11:00 das 13:00 às 17:00 UBSF Nova Lima UBSF Saúde da Mulher – Preventivo 10/out 08:00 UBSF Anhandui UBSF Coleta de Preventivo e Roda de Conversa 10/out 13:00 UBSF Ana Mª do Couto Salão Social da Paroquia São Francisco de Sales Comemoração do Outubro Rosa / Conscientização sobre saúde da mulher 16/out 14:00 UBSF Nova Lima UBSF Confraternização com as Mulheres 17/out 07:30 UBSF Marabá UBSF Coleta de Preventivo, Exame Clínico da Mama 17/out 07:00 às 11:00 das 13:00 às 17:00 UBSF Pq do Sol Sala de Espera Preventivo, exame de mamas e palestra sobre câncer 17/out 14:00 UBSF Serradinho UBSF Dia Nacional Outubro Rosa 18/out 07:30 UBS Cel Antonino UBS Coleta de Preventivo e Encaminhamento de Mamografia 18/out 07:00 UBS São Francisco Saguão Roda de Conversa Saúde da Mulher 18/out 13:00 UBS São Francisco Saguão Roda de Conversa Saúde da Mulher 18/out 07:00 às 11:00 das 13:00 às 17:00 UBSF Pq do Sol Sala de Espera Preventivo, exame de mamas e palestra sobre câncer 18/out 17:00 UBS Buriti UBS Coleta de Preventivo, Auto exame das mamas, palestras 18/out 07:00 UBS Silvia Regina UBS Orientações Sobre Câncer de Mama e Colo do Útero, Exame Clinico de mama e agendamento de exame citopatológico 18/out 07:30 UBSF São Conrado UBSF Campanha Saúde da Mulher 19/out 07:00 UBS São Francisco Saguão Roda de Conversa Saúde da Mulher 19/out 07:00 UBS Vila Nasser Sala de Reunião Roda de Conversa Saúde da Mulher 19/out 17:00 às 21:00 UBSF F. Arruda UBSF Consultas em Geral – Outubro Rosa 19/out 07:30 UBSF Marabá UBSF Palestra Prevenção de Cancêr de Mama 19/out 07:00 às 11:00 das 13:00 às 17:00 UBSF Pq do Sol Sala de Espera Preventivo, exame de mamas e palestra sobre câncer 19/out período integral UBS Popular UBS Coleta de Preventivo e orientações as mulheres que comparecerem na unidade nesse dia 20/out 07:30 UBSF Zé Pereira UBSF Promoção a Saúde – Caminhada da Saúde da Mulher – saindo da unidade percorrendo ruas do bairro 23/out Matutino UBSF N. S. das Graças UBSF Atividade Educativa sobre Cancêr de Mama e Colo de Útero, Consulta Médica e Exame Clínico 25/out 07:00 UBS São Francisco Saguão Roda de Conversa Saúde da Mulher 25/out 13:00 UBS São Francisco Saguão Roda de Conversa Saúde da Mulher 25/out 07:00 e às 13:00 UBSF Bota Fogo Sala de Espera Palestra Saúde da Mulher, coleta de preventivo, teste rápido, atendimento médico e odontológico 25/out 08:00 UBS Lar do Trabalhador Assoc. Renasce a Esperança Atividade Educativa Outubro Rosa, Consulta Médica, Orientação em Enfermagem, visto que as mães deixaram de se cuidar para viver em prol dos filhos portadores de deficiencia 25/out 13:00 UBS Lar do Trabalhador UBS Atividade Educativa Outubro Rosa e sensibilização da população da importância da prevenção e autocuidado 26/out 07:00 às 11:00 UBSF Nova Esperança UBSF Palestra Educativa Câncer de Colo e de Mama 26/out 08:00 UBSF Portal Caiobá UBSF Outubro Rosa 27/out 07:00 UBS Vila Nasser Sala de Reunião Roda de Conversa Saúde da Mulher 27/out 13:30 UBSF Estrela Dalva UBSF Multirão de Preventivo – Outubro Rosa 27/out 07:30 as 10:30 das 13:30 às 16:30 UBS Dona Neta Consultório/ Sala de Espera Preventivo, Atividade Física e Cartão da Mulher 31/out 14:00 UBSF Marabá CRAS N. S. Aparecida Palestra e Orientação Cancêr de Mama e Preventivo UBS Coophavila II UBS Ação Câncer de Mama / Saúde da Mulher

