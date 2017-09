Atividades de promoção em saúde voltadas aos servidores auxiliam na prevenção de agravos relacionados ao trabalho

As atividades de promoção em saúde voltadas aos trabalhadores da área têm trazido inúmeros benefícios e comprovadamente ajudam na redução e prevenção dos agravos relacionados ao oficio. A partir desta constatação foi concebido o projeto “Cuidando de quem cuida da gente” que teve sua 2ª etapa realizada durante a manhã desta sexta-feira (29) no Parque Ayrton Senna – bairro Aero Rancho. O projeto é elaborado pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e executado pela Coordenadoria Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) juntamente com a rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e voltado especificamente para os agentes de saúde do Município.

A primeira etapa do projeto aconteceu em maio deste ano na Unidade Básica de Saúde da Família do Jardim Batistão, e reuniu centenas de servidores. A assistente social e supervisora do Serviço de Saúde do Trabalhador do CCEV e responsável pelo projeto, Agna dos Santos, reforça que o objetivo é integrar e proporcionar a estes servidores um momento de descontração e, sobretudo, de cuidado, além de oferecer serviços de saúde aos Agentes de Saúde Pública (ASPs), Agentes de Combate a Endemias (ACEs), Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agente de Guarda de Saúde.

“Nós temos índices altos de problemas osteoarticulares associados as dores musculares nestes servidores. Diante disso, nós precisamos trabalhar com prática de atividades física, ou seja, alongamentos, musculação ou postural. Além disso, nós temos que trabalhar também a prevenção em saúde, ofertando os serviços que são oferecidos em nossa rede para que o trabalhador possa estar saudável e se manter em bem-estar”, disse.

Durante toda a manhã, estão sendo disponibilizados aos trabalhadores serviços de atualização vacinal e Cartão Nacional do SUS/CNS, teste de Glicemia, exame de PSA, teste de HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis, além de orientações sobre tabagismo e uso abusivo de medicação, prevenção ao suicídio, avaliação Ergonômica e física e do pé diabético e coleta de preventivo e exame de mamografia.

As atividades do projeto contam com apoio de parceiros, entre eles o Hospital de Câncer de Barretos e a Universidade Anhanguera, Fundação Estadual de Esporte (Fundesporte) e setores da Sesau.

Veja Também

Comentários