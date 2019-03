Atividade física e orientação nutricional auxiliam na melhoria da saúde e bem estar de pacientes

Pacientes da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Mário Covas encontraram na prática da atividade física uma aliada para a melhoria da saúde e bem estar. Ao menos uma vez por mês, o grupo formado em sua maioria por idosos, se reúne na academia ao ar livre do bairro Jardim Canguru para se exercitar sob a supervisão de um profissional de educação e de uma nutricionista que é responsável por dar dicas sobre alimentação saudável.

Os exercícios consistem em alongamentos diversos associados ao trabalho de fortalecimento nos aparelhos que auxiliam na melhora na capacidade aeróbica, além do aumento da autoestima e promoção da interação social.

Médico por formação, o secretário de Saúde Marcelo Vilela explica que ao se exercitar, o idoso consegue diminuir a velocidade da perda de massa muscular e de densidade óssea gerada pelo envelhecimento.

“O exercício físico propicia ainda a melhora da capacidade pulmonar e a maior resistência a quedas. Com o músculo forte, o idoso tem mais equilíbrio e consegue se apoiar ao cair”, diz

O secretário destaca que as práticas semelhantes aliando atividade física e serviço de saúde vêm sendo intensificadas em várias localidades através dos grupos dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), mas a intenção é estabelecer uma agenda integrada através da implementação do projeto Lazer e Saúde, uma parceria da SESAU com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funesp).

“A SESAU promove esse tipo de trabalho através dos NASFs em várias unidades e com diversos grupos, porém ainda de forma individual e autônoma. Intensificando e trabalhando de forma conjunta é possível ampliar os serviços ofertados e atingir um público maior”, ponderou.

O objetivo do projeto é contribuir para o combate de agravos como a obesidade e outros, e também para promover hábitos de vida saudáveis. O Lazer e Saúde acontece no Parque Ayrton Senna, onde os profissionais da Funesp ofertam os mais diversos tipos de atividade física e a Sesau, através dos profissionais de Educação Física, realizam avaliação e acompanhamento antropométrico, bem como atividades de educação em saúde e orientações nutricionais.