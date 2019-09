Atendimentos de profissionais da saúde gratuitos atraem centenas na Praça Belmar Fidalgo

Pelo sexto ano consecutivo, ocorre essa ação na Capital sul-mato-grossense - Foto: Divulgação/Assessoria

Em três horas de atendimentos gratuitos, mais de 160 pessoas passaram hoje cedo pela avaliação de profissionais do Hospital do Coração, na Praça Belmar Fidalgo, em Campo Grande. A equipe continua com a prestação de serviços em comemoração ao Dia do Portador do Marca-passo, nesta sexta-feira (27), no Shopping Pátio Central até 16 horas. "Cerca de 10% das pessoas atendidas estavam com a pressão arterial alta e receberam orientações", comentou o organizador da campanha, cirurgião cardiovascular Mauro Cosme Gomes Andrade.

O grupo faz aferição de pressão arterial, de glicemia e dicas com nutricionistas

Pelo sexto ano consecutivo, ocorre essa ação na Capital sul-mato-grossense. "Nossa intenção é orientar a população sobre a frequência cardíaca correta, verificar se o seu coração está no ritmo certo. Por isso, chamamos para a Campanha Tome uma Medida de Pulso", explicou o médico.

O casal Isabel Nunes Higa, 62, e Massashigue Higa, de 73 anos, madrugou para verificar se os batimentos cardíacos estão normais. "Valeu a pena, agora estamos tranquilos", disse dona Isabel.

Segundo o médico Mauro Cosme Gomes de Andrade, uma medida simples, como colocar as pontas dos dedos abaixo do pulso, pressionar ou mover os dedos até sentir a pulsação, acompanhar os batimentos com um relógio, pode salvar milhares de vidas. "O número considerado normal de batimentos cardíacos está entre 60 e 100 por minuto, ou um batimento por segundo. Abaixo desse valor, quando ocorrem batimentos cardíacos lentos ou a pessoa apresenta sintomas como tonturas, escurecimento visual, desmaios, sente-se cansada e frequentemente ofegante, ela deve procurar um cardiologista para definição do diagnóstico", orientou.

Além de distribuição de informativos e orientações médicas, o grupo faz aferição de pressão arterial, de glicemia e dicas com nutricionistas sobre boa alimentação associada a exercícios físicos para uma vida saudável.