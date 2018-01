Atendimento psicossocial ganha 10 novos leitos e unidade passa a funcionar 24 horas por dia

A coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Ana Carolina Guimarães, explica que a portaria preconiza que os municípios disponham de 1 Caps III a cada 200 mil habitantes - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O atendimento aos pacientes com transtorno mental em Campo Grande está sendo ampliado através da qualificação de mais uma unidade da Rede de Atenção Psicossocial junto ao Ministério da Saúde. A partir desta terça-feira (08), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Afrodite Doris Contis – no bairro Jardim dos Estados – passa a funcionar 24 horas por dia, com retaguarda clínica e acolhimento noturno.

Durante solenidade de abertura dos novos atendimentos na unidade, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destacou a importância da qualificação dos serviços de saúde, a fim de garantir a ampliação e otimização dos atendimentos de forma sustentável.

“A partir do atendimento das portarias ministeriais e qualificação dos serviços é possível organizar o sistema pública de saúde de um modo que a gente possa ampliar a oferta de atendimento. Hoje nós estamos dando uma resposta à população que carece desse tipo de atendimento, garantindo o acesso e um acompanhamento mais prolongado”, ponderou.

Com a ampliação do serviço, Campo Grande se torna uma das poucas cidades do país a atingir quase 100% de cobertura assistencial da população na modalidade Caps III (transtorno mental), atendendo a portaria GM/MS 336/2002 do Ministério da Saúde.

A coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Ana Carolina Guimarães, explica que a portaria preconiza que os municípios disponham de 1 Caps III a cada 200 mil habitantes. Com a qualificação desta unidade, Campo Grande passa a contar com 4 Caps III o que, por sua vez, em termos operacionais, supre a necessidade do Município, considerando que a população da Capital é de aproximadamente 870 mil pessoas, conforme último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Se levarmos em conta os últimos levantamento que temos acesso do Ministério da Saúde, essa ampliação coloca Campo Grande como uma das únicas cidades do país a atingir 100% da cobertura”, disse.

Segundo a coordenadora, que é médica psiquiatra, o impacto da ampliação do serviço é ainda mais significativo, pois será possível aumentar a oferta de leitos de retaguarda, garantindo o atendimento 24 horas por dia de segunda a segunda.

“A qualificação deste instrumento é extramente importante, porque o impacto no atendimento de pacientes que hoje ficam esperando vagas nas unidades de urgência em situação de crise, por exemplo, poderão ser atendidos com mais celeridade, além de disponibilizarmos mais uma porta também para aqueles pacientes que já fazem o acompanhamento na Rede”, pondera.

Além de passar a funcionar 24 horas e contar com 10 novos leitos de retaguarda, a unidade também terá um incremento no valor de custeio, passando de R$ 33 mil para aproximadamente R$ 84 mil por mês, o que representa um aumento de R$ 51 mil.

Serviços oferecidos:

Funcionamento 24 horas para Urgência e Emergências. Oferece consulta médica ambulatorial de 2ª a 6ª feira, diurno, reguladas pelo SISREG;

Atendimento psicossocial com equipe multiprofissional para moradores da região.

Conta com equipe 24 horas composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico;

Atendimento psicológico e social de urgência, diário até as 00:00h;

Unidade de regulação das internações psiquiátricas do Município de Campo Grande;

Dispensação de medicamentos controlados até as 23:00h;

Exames laboratoriais de urgência para pacientes em observação na unidade;

Realização de atividades educativas.

Rede Saúde Mental

A Rede de Atenção Psicossocial do Município de Campo Grande é composta por 09 unidades, sendo:

04 CAPS III 24h ( Margarida 10 leitos, Vila Almeida 08 leitos; Aero Rancho 14 leitos, Afrodite Doris Contis 10 leitos); 01 CAPS AD III 24h (12 leitos); 01 CAPs Infanto Juvenil 24h (08 leitos); 01 Unidade de Acolhimento Adulto (15 leitos) – para pacientes usuários de álcool e outras drogas, encaminhados do CAPS AD III; 01 Residência Terapêutica (10 leitos) – para paciente oriundos de internação de longa permanência em hospital psiquiátrico; 01 Ambulatório de Psiquiatria e Saúde Mental – para casos leves a moderados. (não possui leitos). Ao todo são 62 leitos de retaguarda 24 horas.

São ofertadas nestas unidades uma média de 400 consultas por mês e o acolhimento para novos pacientes é feito diariamente 7h as 19h, incluindo sábados, domingos e feriados.