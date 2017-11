ECONOMIA Não existe a maldição do petróleo, existe a maldição da Petrobras, diz Rabello

SAÚDE Atendimento itinerante do Cartão SUS e Ouvidoria estão na UBS Moreninha nesta semana

EDUCAÇÃO NOS PRESÍDIOS Mostra Cultural em presídios celebra história e 40 anos de emancipação de Mato Grosso do Sul

ECONOMIA Petrobras prorroga vigência de acordo com empregados

SANIDADE ANIMAL Mato Grosso do Sul terá grupo de trabalho para monitorar mosca-dos-estábulos

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados