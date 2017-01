Atenção à Saúde Mental é ampliada com habilitação de duas unidades para atendimento

A habilitação garante um aporte de R$ 25 mil por mês do Ministério da Saúde e também uma contrapartida do Governo do Estado que ainda está em negociação / Divulgação

O atendimento aos pacientes de saúde mental em Campo Grande foi ampliado, com habilitação de duas unidades junto ao Ministério da Saúde. A partir deste mês, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Vila Almeida e a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) -Pro dia nascer feliz- passam a contar com aporte financeiro do Governo Federal, em uma parceria eu garantirá o que, melhorias nos serviços prestados.

A coordenadora de Saúde Mental da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ana Carolina Guimarães, explica que com a habilitação o Caps Vila Almeida passa a ter classificação III, o que garante um repasse de R$ 86 mil por mês.

A unidade funciona 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, e tem oito leitos para receber pacientes psiquiátricos em estado grave. O atendimento é feito por distrito e oferece serviços de atenção contínua, disponibilizando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

Acolhimento

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) – Pro dia nascer feliz – localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº 1786, Bairro Antônio Vendas, passa a disponibilizar 15 leitos para tratamento intensivo de usuários de álcool e drogas.

A coordenadora explica que a UAA é uma unidade residencial transitória onde os pacientes podem permanecer por até seis meses. Durante este período é feito um trabalho intensivo, visando principalmente à reabilitação social do paciente.

A habilitação garante um aporte de R$ 25 mil por mês do Ministério da Saúde e também uma contrapartida do Governo do Estado que ainda está em negociação.

Rede de atenção à saúde mental

O atendimento à saúde mental de Campo Grande é composto por seis Centros de Atendimento Psicossocial, sendo três Caps III, 1 Caps – Álcool e Drogas (AD) III, 1 Caps IJ (Infantojuvenil) e 1 Caps II.

Ao todo, o município oferece 44 vagas para acolhimento noturno, 15 na unidade de acolhimento e dez destinadas a moradores em estado de rua na residência terapêutica.

