Aspirador Nasal da NUK proporciona alívio para os bebês

A higiene nasal é um dos fatores mais importantes para os bebês, principalmente, para os recém-nascidos. Tempo seco e problemas respiratórios são as causas mais frequentes para provocar a coriza e maltratar o nariz dos pequenos. A higienização correta é essencial e cabe aos pais fazerem essa limpeza para que os bebês não sofram com o famoso "nariz entupido". A higiene correta é importante para facilitar a drenagem das secreções, eliminar partículas e até mesmo agentes infecciosos.

A NUK (www.nuk.com.br) – marca de acessórios e produtos para bebês - criou o Aspirador Nasal para facilitar a limpeza e poder proporcionar mais conforto aos bebês neste período de tempo seco.

O produto tem um grande diferencial que é sua ponteira flexível, confeccionado em silicone para não machucar o narizinho do bebê. O aspirador nasal tem formato exclusivo e anatômico, que facilita na hora da limpeza. Além disso, tem um reservatório sob a tampa para o muco. Na hora de limpar, as mamães podem ficar tranquilas, já que o produto pode ser inteiro desmontado.

Valor do aspirador nasal: R$ 28,90

Sobre a NUK (www.nuk.com.br)

Presente no mercado desde 1956, a NUK ajuda a promover o crescimento saudável dos bebês com produtos seguros, simples e que estimulem seu desenvolvimento. A empresa foi fundada por dois renomados odontopediatras na Alemanha. A marca trabalha com uma equipe de especialistas nas áreas de pediatria, odontologia, nutrição e ciência para criar os melhores produtos para bebês no mundo todo.

A combinação da expertise médica da NUK e o conhecimento das mamães, maiores especialistas no assunto, faz com que os produtos sejam cuidadosamente projetados para estimular o desenvolvimento do bebê, com produtos inovadores, de fácil uso e excelente qualidade para auxiliar e beneficiar mães e bebês.

