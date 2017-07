As inscrições para 58º Curso Gestantes da Unimed Campo Grande estão abertas

O 58º Curso para Gestantes será realizado nos dias 07/08/28 e 29 de agosto, sempre a partir das 19h, no Auditório da Unimed CG / Divulgação

A Unimed Campo Grande, por meio do Viver bem, realiza neste mês de agosto o 58º Curso para Gestantes, com palestras que vão esclarecer algumas dúvidas e oferecer dicas as futuras mamães.

O evento é gratuito, aberto à população gestante e terá a participação de sete profissionais (obstetra, nutricionista, fisioterapeuta, pediatra, enfermeiro, psicólogo e anestesiologista) responsáveis por ministrar palestras educativas aos presentes no evento. Os temas abordados serão os seguintes:

- A Escolha da Via de Parto;

- Nutrição no período de gestação e de amamentação;

- Cuidados corporais na gestação e pós-parto;

- Amamentação e cuidados com o bebê;

- Aspectos psicológicos na gestação e pós-parto;

- Anestesias em partos.

O 58º Curso para Gestantes será realizado nos dias 07/08/28 e 29 de agosto, sempre a partir das 19h, no Auditório da Unimed CG, localizado à Rua Goiás, 695, com acesso pela Rua da Paz. As vagas são limitadas e os interessados em participar podem tirar dúvidas e fazer a inscrição pelo telefone 3389-2421.

Sobre a Unimed Campo Grande - É uma cooperativa de trabalho médico, com 1.600 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, um laboratório e hospital próprio - estando este último em fase final de ampliação de 3 mil para 23 mil m².

