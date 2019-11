As filas da saúde diminuem com novos centros de especialidades, diz Miglioli

Da Redação com Assessoria

"Como vai salvar vidas um sistema de saúde que recebe uma demanda 10 veze maior do que a sua capacidade de atendimento?", pergunta Marcelo - Foto: Divulgação/Assessoria

"Investir em novos Centros de Especialidades Médicas, onde a população tenha acesso rápido às consultas com especialistas e realizem os exames essenciais para o diagnóstico, é o caminho para começara destravar a saúde da Capital", disse o engenheiro Marcelo Miglioli em entrevista a uma emissora de rádio.

O atendimento nas 73 unidades de saúde não é resolutivo, dependendo na maioria dos casos de exame complementares e de atenção de médicos especialistas e isso não acontece por conta do déficit de estrutura. Notícia de maio deste ano, revelou que havia 41 mil pessoas na fila e, o que é mais grave, a demanda era 10 vezes maior do que a capacidade de atendimento.

"Como vai salvar vidas um sistema de saúde que recebe uma demanda 10 veze maior do que a sua capacidade de atendimento?", pergunta Marcelo, assinalando que não é de estranhar que pessoas morram nas filas esperando um simples exame.

O pré-candidato a prefeito de Campo Grande, filiado ao Solidariedade, destacou que sem destravar essa fila que cresce a cada dia, a saúde vai continuar o caos que está hoje. Por isso as UPAs estão lotadas e os postos dos bairros vazios, desequilibrando os serviços.

São necessárias duas atitudes, segundo ele, uma emergencial e outra permanente. A emergencial é reconhecer o problema e diminuir as filas com solução de atendimento dos casos mais graves, através de um sistema de mutirão por regiões da cidade, levando médicos especialistas e agendando exames, se possível na própria comunidade, para evitar ausências e perca da efetividade.

Ao mesmo tempo devem ser planejados s investimentos em atendimento de média complexidade em Centros Regionais de Especialidades equipados com capacidade de realização dos exames mais demandados. "Tudo indica que o nosso CEM, que existe há décadas, precisa de reforços em outros pontos da cidade, avaliou Marcelo, dizendo que comunidades como as Moreninhas, região do AeroRancho e outras de grande densidade populacional, precisam de atendimento diferenciado em estruturas próprias.

"Vejo que estão tapando o sol com a peneira, fazendo de conta que tudo está bem, enquanto há pessoas sofrendo nas filas, sem receber sequer uma resposta de quando e se ser atendidas", conclui.