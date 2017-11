Artistas vendem maquiagem em prol do Dia Mundial Contra A Aids

No dia 1º de dezembro, sexta-feira, a M·A·C realiza uma ação global beneficente em prol do Dia Mundial da Luta Contra a Aids. A empresa conta com o apoio de influenciadores em todo o mundo, que se tornam "artista MAC por um dia", com o intuito de vender os batons da linha Viva Glam e arrecadar fundos para a campanha.

Toda linha Viva Glam tem 100% da renda revertida para instituições que oferecem apoio e informação para homens, mulheres e crianças portadoras do vírus HIV. Além disso, a missão da marca também é a de informar os jovens de hoje sobre a importância da prevenção. Esse ano o rosto do icônico batom da linha é da atriz Taraji. O preço do batom é R$76,00.

SOBRE A M.A.C AIDS FUND:

A M.A.C Aids Fund, o coração e a alma da M.A.C Cosmetics, nasceu em 1994 para suportar homens, mulheres e crianças afetadas pelo HIV / Aids mundialmente. A M.A.C Aids Fund é a pioneira em fundos para o HIV / Aids, ofercendo suporte financeiro a organizações que trabalham com regiões e populações carentes. Recentemente reconhecida pela Funders Concerned About AIDS como a maior empresa doadora da área, M.A.C Aids Fund tem o compromisso de abordar a relação entre pobreza e HIV / Aids apoiando diversas organizações ao redor do mundo que oferecem uma ampla gama de serviços para pessoas que convivem com o vírus HIV / Aids. Até hoje, a M.A.C Aids Fund já arrecadou mais de $340 milhões de dólares exclusivamente através da venda de batons e glosses da linha Viva Glam, que tem 100% da renda revertida para as instituições que lutam contra o HIV / Aids. Para mais informações, visite: www.macaidsfund.org

SOBRE A M.A.C Cosmetics

M.A.C (Make-up Art Cosmetics) é a marca de maquiagem preferida dos artistas dos pincéis. Um dos nomes mais influentes no mundo, a M.A.C foi criada em 1984. Atualmente faz parte do Grupo Estée Lauder e é vendida em 75 países. No Brasil, a M.A.C chegou em novembro de 2002 e conta hoje com 49 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador, Vitória, Florianópolis, Goiânia, Belém, Campo Grande, Fortaleza e Sorocaba, entre outras.