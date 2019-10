Receita: Aquele bolo de banana fácil e saudável que você queria

Contém vitamina A, C, as do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, zinco e sódio, conforme ensina outro livro do Ministério da Saúde - Foto: Reprodução

As frutas são alimentos importantes para a nossa saúde, sendo fontes de nutrientes essenciais ao organismo. Essas características nutricionais beneficiam o funcionamento intestinal, devido ao teor de fibras, e no equilíbrio das funções vitais do corpo, além de auxiliar na prevenção de doenças crônicas.

A boa notícia é que uma delas provavelmente está na sua cozinha agora, cheia de vitaminas e minerais, pronta para ser consumida in natura ou numa receita simples: a banana. Ela é rica em carboidratos e potássio. Contém vitamina A, C, as do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, zinco e sódio, conforme ensina outro livro do Ministério da Saúde. De acordo com a especialista ouvida pelo Blog da Saúde, a banana é considerada a melhor fruta para quem pratica atividade física.

Confira a receita do bolo de banana e aveia:

Ingredientes:

3 ovos

3 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de açúcar

3 bananas-nanicas bem maduras

1 e ½ xícara de farinha de trigo

1 xícara de aveia em flocos médios

1 colher de café de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador os ovos e a manteiga, acrescente o açúcar e bata um pouco mais. Acrescente as bananas e bata novamente. Por fim, adicione a farinha e a aveia no liquidificador e bata pela última vez. Passe a mistura do liquidificador para uma tigela e, mexendo com uma colher, acrescente a canela e o fermento químico, nessa ordem. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno, em temperatura média de 180°, por aproximadamente 40 minutos.

Rendimento: 16 porções.

Dica: Adicione ameixa seca, uvas passas ou maçã, sem semente, picadas na massa antes de levar ao forno e enriqueça o sabor do seu bolo!