Aprovados na residência em Saúde Mental devem fazer matrícula hoje; aulas começam na próxima segunda

As aulas das três residências que acontecem neste ano começam na próxima segunda-feira (02). - (Foto: Divulgação)

Os candidatos aprovados na prova de residência em saúde metal da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) devem comparecer hoje (27) à Gerência de Educação Permanente (GEP) para realizar a matrícula no curso. As aulas das três residências que acontecem neste ano começam na próxima segunda-feira (02).

Ao todo, foram disponibilizadas três bolsas para a residência em saúde mental, sendo uma delas em psicologia, outra em serviço sociais e a última na área de enfermagem. Os candidatos devem comparecer até às 11h na sede da secretaria, que fica na Rua Bahia, 280, Bairro Jardim dos Estados, com todos os documentos descritos no edital em mãos.

Se algum candidato não comparecer no período previsto, será considerado desistente e perderá o direito à vaga, abrindo procedência para que o segundo colocado seja convocado. É possível saber a listagem dos convocados e os documentos necessários para a matrícula no site de acompanhamento do concurso.

Início das aulas das residências

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Sesau, está oferecendo, neste ano, 111 vagas para residências em diversas áreas da saúde, que terão início a partir da próxima segunda-feira durante o “1º Encontro Municipal de Atenção Primária à Saúde”.

Os residentes participarão do evento que contará com diversas palestras sobre o assunto. Desses residentes, trinta atuarão em medicina da família e comunidade, dois na área de psicologia e outros 76 são da residência multiprofissional em saúde da família e comunidade.

Esses residentes terão como plano de atuação as unidades que fazem parte do Programa de Atenção Primária à Saúde Forte, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Além desses, atuarão também na rede pública de saúde outros 11 residentes em saúde da família e comunidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e mais seis da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.