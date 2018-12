Aprenda a comprar brinquedos seguros neste Natal

Uma das dicas, é sempre ajudar abrir os presentes com as crianças - Divulgação

Criança pequena gosta mesmo de receber brinquedos de presente no Natal. Pais, padrinhos, tios e avós sempre se fazem lembrar de alguma forma e procuram atender aos mais variados pedidos dos baixinhos. Mas antes de comprar um brinquedo, independentemente do valor do produto, é importante avaliar os riscos que ele pode trazer à saúde e ao bem-estar da criança. Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem mais de 250 mil acidentes por ano envolvendo crianças e brinquedos. Em 50% dos casos, o incidente atinge o rosto – principalmente os olhos. No Brasil, as vendas de brinquedos aumentam consideravelmente nesta época do ano – e os riscos também!

Na opinião do oftalmologista Renato Neves, diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos, os adultos devem checar os riscos que o brinquedo oferece antes de ceder à vontade das crianças. “Artigos que vêm desmontados podem causar problemas se a criança levar alguma parte à boca ou mesmo se uma peça se desprender e atingir os olhos. Também os brinquedos de propulsão, como alguns carrinhos e armas de ar ou de água, costumam fazer estragos. Abrasão da córnea, aumento da pressão ocular, e até mesmo uma catarata traumática podem ocorrer devido a esse tipo de acidente”, diz o médico.

Neves recomenda cinco cuidados para evitar que essa data comemorativa se transforme numa emergência médica:

1. O presente tem de ser bom para a criança, não para você. “Os adultos devem conter a ansiedade na loja de brinquedos e ter em mente que o presente deve corresponder à idade da criança. A maioria dos brinquedos traz a faixa etária indicada na embalagem. Ao desrespeitar esse limite, você contribui para aumentar o risco de eventuais acidentes. Molas, dardos, arco e flecha, espadas, armas de pressão, carros de propulsão, bonecas desmontáveis e objetos pontiagudos têm alto potencial para provocar acidentes. Sendo assim, não devem chegar às mãos de crianças pequenas ou que costumam brincar longe dos adultos.”

2. Compre apenas brinquedos certificados. “É importante valorizar as normas com que o brinquedo é fabricado, bem como a idoneidade do fabricante e o manual de instruções. Peças em plástico rígido, que se soltam facilmente, podem atingir a vista de qualquer pessoa que estiver por perto – inclusive da criança. Sendo assim, mesmo em tempos economicamente difíceis, diga ‘não’ a brinquedos piratas.”

3. Presentes esportivos devem ser acompanhados de protetores. “Ao comprar presentes esportivos, como bicicletas, skates, patins, raquetes e bolas, entre outros, garanta que a criança receba também os equipamentos de proteção, incluindo joelheiras, capacetes e – muito importante – óculos plásticos para proteger a visão em caso de quedas. Esses brinquedos são os campeões de acidentes envolvendo crianças. Portanto, todo cuidado é pouco.”

4. Ajude a criança a abrir o presente. “Além de supervisionar a criança enquanto ela brinca, principalmente se ela for pequena, cuide para que a criança não se machuque ao tentar abrir sozinha o presente que recebeu, já que grampos e partes pequenas costumam se desprender quando a embalagem é aberta com entusiasmo. Mais um detalhe: não permita que os pequenos façam uso de tesoura ou faca para abrir a embalagem e montar seus presentes. É sempre bom que um adulto auxilie a criança nessa hora.”

5. Se o olho for atingido, procure um serviço de urgência oftalmológica. “A primeira recomendação é procurar imediatamente um serviço especializado, para que possa ser realizado um exame mais minucioso. Mas enquanto o paciente é levado ao médico, deve usar compressas geladas no local contundido, sem massagear ou esfregar. Já em caso de perfurações, o ideal é colocar uma proteção ao redor dos olhos, como um copo plástico, sem fazer pressão no olho afetado.”

Dr. Renato Neves, é cirurgião-oftalmologista e diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos –www.eyecare.com.br