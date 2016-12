Após pressão dos funcionários da Santa Casa, Prefeitura repassa dinheiro do 13º

O presidente explicou, também, que em virtude da inadimplência do gestor com o hospital foram tomadas outras medidas na esfera judicial / Assessoria

Após os funcionários da Santa Casa reduzirem as atividades nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23) com a intenção de pressionar a prefeitura de Campo Grande a efetuar o repasse do 13º salário, a mobilização teve efeito. Antes que os manifestantes saíssem rumo à prefeitura, o financeiro comunicou que eles ligaram informando que estavam em contato com o banco para repassar o valor. Depois de alguma espera, os colaboradores do hospital receberam a boa notícia do presidente da instituição na manhã de hoje. Em reunião com os funcionários no saguão do hospital, Dr. Esacheu Nascimento, afirmou que o gestor havia repassado o dinheiro que será do décimo terceiro dos trabalhadores por volta das 10h de hoje.

O presidente havia garantido por meio de empréstimo com a Caixa Econômica Federal os recursos para o pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital. “Mas, como o gestor público não repassou o dinheiro dos salários do mês de dezembro, referentes aos serviços prestados em novembro, tivemos que utilizar o dinheiro do décimo para pagar os salários dos senhores e senhoras. Acreditávamos que até o dia 20 já estaríamos com esse dinheiro na conta, mas isso não aconteceu a tempo”, explica Esacheu.

O Executivo havia informado ontem que os recursos só seriam transferidos para a Santa Casa na próxima semana, o 13º dos funcionários, portanto, só seriam depositado depois do Natal. Com isso, os sindicatos dos trabalhadores do hospital, organizaram, junto com os colaboradores, uma passeata esta manhã até a prefeitura de Campo Grande, mas antes que isso acontecesse, o repasse foi feito.

Os pagamentos aos funcionários já começaram a ser feitos e até o período da tarde todos já estarão com o 13º salário na conta. Aproveitando a oportunidade, Dr. Esacheu, explicou para os funcionários sobre o atraso da contratualização dos serviços do hospital com a Prefeitura. “A Promotora da saúde, Dra. Filomena Fluminhan, tem se esforçado muito em apoiar a Santa Casa na formalização do contrato, todavia até agora não conseguimos. Ela, inclusive, promete tomar medidas judiciais contra os responsáveis”, disse.

O presidente explicou, também, que em virtude da inadimplência do gestor com o hospital foram tomadas outras medidas na esfera judicial. “Nossa assessoria jurídica já ingressou com ação no intuito de sequestrar os recursos devidos à Santa Casa pela prestação dos serviços até 31 de dezembro”, explicou.

Veja Também

Comentários