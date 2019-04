Após oito anos, prefeitura autoriza realização de concurso público para a área da saúde

Prefeito e secretários durante anúncio de realização do concurso ( - (Foto: Divulgação)

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assinou na tarde desta terça-feira (30) a autorização para realização de concurso público para o preenchimento de vagas do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). O certame será conduzido pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e a previsão é de que o edital seja lançado ainda na primeira quinzena de maio.

Marquinhos lembrou que o último concurso público realizado pela prefeitura na área da Saúde foi em 2011, sendo o processo atual extremamente necessário para suprir as necessidades, principalmente de médicos, contribuindo assim para melhorar a qualidade da assistência prestada à população.

“Esse é um processo que estava sendo bastante aguardando e deve minimizar os problemas de falta de profissionais o que, por sua vez, vai garantir uma melhoria no serviço”, disse o prefeito.

O secretário de municipal de Gestão, Agenor Mattiello, explica que existe a expectativa de que as provas sejam realizadas entre julho e agosto e os aprovados sejam chamados até o fim do ano. A quantidade de vagas definida de acordo com as necessidades apresentadas pela SESAU será divulgada no edital.

“Através da inserção destes novos profissionais temos a expectativa de adequar a força de trabalho, principalmente nas unidades básicas de saúde, proporcionando assim qualidade no atendimento às pessoas”, complementa.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a realização do concurso público é uma oportunidade para suprir as necessidades da secretaria, principalmente em pontos mais deficitários como na pediatria, por exemplo.

“Hoje enfrentamos um problema nacional que é a falta de pediatras na rede pública de saúde. Com o concurso enxergamos uma oportunidade de agregar esse profissional a nossa rede e suprir nossa necessidade”, disse.

Além de médicos pediatras, estão previstas vagas para médicos generalistas, plantonistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares, assistentes de serviços da sáude, entre outros cargos inerentes à área da saúde.

De acordo com o diretor-presidente do Selecon, Rogério Rangel, o prazo total para conclusão do certame é de 120 dias. A empresa foi contratada por dispensa de licitação e disputou o processo com outras cinco institutos. O valor de contrato com a prefeitura para realização do concurso é de R$ 257 mil.

Conforme previsto no edital, a taxa de inscrição para os cargos de nível superior deve ser de R$150, nível médio R$80 e fundamental R$70. A previsão é de que o concurso atraia 4 mil candidatos.