Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Alves Pereira receberá revitalização

Esperada há mais de quatro anos pelos usuários e servidores da rede pública de saúde, a obra de revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja, no bairro Alves Pereira, finalmente vai sair do papel. A ordem de serviço para execução da obra, assinada na manhã desta quinta-feira (24) pelo prefeito Marquinhos Trad e pelos secretários de Saúde, Marcelo Vilela e de Obras, Rudi Fiorese, faz parte do pacote de melhorias anunciadas neste mês, em comemoração ao aniversário de 118 anos de Campo Grande. A previsão de término é de seis a nove meses.

Durante solenidade, o prefeito Marquinhos Trad ressaltou que a atual gestão tem feito todos os esforços para resgatar um planejamento quanto à estruturação do atendimento em saúde que está parado desde 2012, através da retomada de obras e revitalização de unidades já existentes, a fim de prestar um melhor serviço à população. Conforme o prefeito, as ingerências administrativas fizeram com que os serviços não progredissem trazendo prejuízos imensuráveis.

“O que estamos fazendo hoje, através da ordem de serviço para reforma desta unidade, é apenas retomar aquilo que ficou lá atrás. Os avanços não aconteceram e nós temos o desafio de fazer Campo Grande voltar a andar. Quando falamos em saúde, esse desafio é ainda maior, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo para garantir à população campo-grandense um atendimento digno e de qualidade”, disse.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela reforçou que as melhorias na Atenção Básica, através do investimento nas unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades básicas de saúde da família (UBFSs), são fundamentais para garantir o acesso e promover um atendimento mais humano para a população. “Estamos fazendo todos os esforços no sentido de trabalhar pela coletividade. Melhorando o acesso o atendimento também melhora e desta forma fazemos o trabalho de prevenção e promoção da saúde com qualidade”, ponderou.

Para a aposentada Enedina Mendes Torres, 64 anos, moradora do bairro Jardim Colibri, ver a obra na unidade ser finalmente iniciada renova as esperanças e traz alivio aos usuários da unidade que há anos esperam por melhorias.

Obra esperada

“Eu faço acompanhamento nesta unidade há 10 anos e nunca ninguém fez nada por aqui. Nunca ninguém olhou por nós..A estrutura está muito ruim e o acesso, principalmente para nós que somos de idade, não é dos melhores. Eu tenho a certeza que com a reforma da unidade todo mundo tem a ganhar. Nós vamos ter um lugar novinho e com melhores condições para sermos atendidos”, disse.

Gerente da unidade desde 2012, o servidor Jefferson Luiz da Silva Cabreira, acompanhou desde a fase inicial o processo para reforma da unidade e conviveu com a frustração de ter que aguardar por mais de quatro anos para que o projeto finalmente saísse do papel.

“Com certeza essa reforma vai trazer benefícios não só para a população, mas também para os servidores. Hoje, temos que trabalhar em condições até mesmo insalubres, mas graças ao empenho da atual gestão a partir de agora temos motivos para sorrir e enfim vermos as melhorias acontecerem”, reforça.

A revitalização completa do prédio que possui mais de 30 anos conta com investimento de R$176.101,90 provenientes do Programa Requalifica UBS do Governo Federal. Conforme o projeto, piso e o forro de toda unidade será trocado, bem como refeita a pintura de todas as dependências.

A unidade atende em média cerca de 180 pessoas por dia e conta com três consultórios, um consultório de enfermagem, um consultório de preventivo, recepção, farmácia, sala de curativo, sala de medicação, Centro de Esterilização de Material, sala de vacina, consultório odontológico com três cadeiras, sala de triagem, sala de assistência social, sala de reunião, banheiros (acessibilidade) e saguão de espera.

