Apesar de Mato Grosso do Sul não estar na lista da febre amarela, ABAV-MS destaca importância de vacinação

Para a presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul, Kassilene Cardadeiro, pessoas que gostam de viajar sempre devem ter as vacinas em dia / Reprodução

O Ministério da Saúde retirou Mato Grosso do Sul da lista de Estados suspeitos de casos de febre amarela, depois de falsa notícia de contágio. Apesar disso, a ABAV-MS corrobora com as orientações do governo federal de que é importante estar atento ao calendário de vacinação.

Para a presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul, Kassilene Cardadeiro, pessoas que gostam de viajar sempre devem ter as vacinas em dia. “Quem viaja para qualquer lugar do mundo deve estar atento a sua saúde e de sua família em relação a vacinas. Não só contra a febre-amarela, que hoje basta uma dose para um adulto já vacinado na infância ser imunizado em 10 dias, mas sim todas as vacinas contra doenças sazonais”, destaca.

Confira a tabela de vacinação do Ministério da Saúde e viaje com tranquilidade:





