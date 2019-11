APAE/CG publica edital do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde

O início das atividades do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, está previsto para o dia 02 de março de 2020 - Foto: Divulgação/Assessoria

A APAE de Campo Grande, em parceria com a UFMS (Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do Instituto Integrado de Saúde (INISA), publicou o edital do Processo de Seleção para preenchimento de vagas no Programa De Residência Multiprofissional em Saúde – Área de concentração: Reabilitação Física (PREMUS/REAB) UFMS, para os graduados em Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, de instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), com vagas para ingresso em 2020. O Programa será realizado com o apoio do Ministério da Saúde.

As inscrições serão realizadas do dia 2 ao dia 14 de janeiro de 2020. O início das atividades do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, está previsto para o dia 02 de março de 2020.

As atividades de ensino serão desenvolvidas em dois anos, em período integral de 60 horas semanais, com uma programação didático-teórica que abordará temas comuns referentes aos campos de trabalho, bem como temas específicos dos núcleos de cada área, sendo as atividades práticas desenvolvidas nas instalações do Centro Especializado em Reabilitação (CER/APAE), Clínica Escola Integrada/UFMS e em outras Instituições conveniadas à UFMS e as teórico-práticas nas instalações da UFMS.

No total, serão oferecidas oito bolsas, sendo: Enfermagem (1), Fisioterapia (2), Fonoaudiologia (1), Nutrição (1), Psicologia (1), Serviço Social (1) e Terapia Ocupacional (1).