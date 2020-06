Ao vivo: Saúde atualiza números da pandemia

O Ministério da Saúde atualiza, neste momento, os números da pandemia do novo coronavírus. Estão presentes à mesa o secretário de Atenção Especializada, Franco Duarte, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, e o coordenador Geral de Sangue e Hemoderivados, Rodolfo Firmino.

Segundo as informações da pasta, há queda no número de doações de sangue nos últimos 4 anos. A demanda por transfusões, no entanto, aumentou. O Ministério da Saúde (MS) apresenta, neste momento, a campanha por doações de sangue de 2020.

Segundo Rodolfo Firmino, cerca de 60% das doações de sangue são feitas por homens, e 63% estão acima dos 29 anos. "Há, portanto, um grande campo de crescimento na doação de sangue por parte da população feminina e dos jovens, que ainda podem ampliar as visitas ao hemocentro. Eles podem ajudar o próximo com uma simples doação de sangue", afirmou.

