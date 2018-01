Anvisa libera novo lote da vacina de febre amarela da Sanofi Pasteur para clínicas privadas

A vacina está registrada em mais de 100 países e, no Brasil, é fornecida para clínicas particulares - Foto: Veja Abril

Diante do cenário atual da febre amarela no Brasil, a Sanofi Pasteur solicitou a aprovação em caráter excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)para a importação de um novo lote da vacina contra febre amarela, internacionalmente conhecida como Stamaril, com embalagem internacional (rótulo em Inglês, Francês e Espanhol), que acabou de ser concedida.

Tanto a Sanofi Pasteur quanto a ANVISA estão empreendendo todos os esforços para acelerar a importação e disponibilizar esta vacina o mais rapidamente possível, seguindo todas as normas e regras aplicáveis para o processo de importação e disponibilização das doses no mercado privado. A Sanofi já iniciou o processo de importação e o lote estará disponível para comercialização em cerca de 30 dias.

A vacina contra a febre amarela da Sanofi Pasteur foi desenvolvida em 1979 e, desde então, a empresa disponibilizou mais de 400 milhões de doses ao redor do mundo. A vacina está registrada em mais de 100 países e, no Brasil, é fornecida para clínicas particulares. A produção acontece fora do país e, por isso, em alguns momentos ocorre restrição na capacidade de distribuição.

Em 2017 houve um aumento de 300% na disponibilização de doses em comparação ao ano de 2016 para as clínicas de vacinação privadas. Seguindo sua missão com a saúde brasileira, a Sanofi Pasteur está empenhada em atender todos os pedidos de vacinas o mais breve possível e continua buscando novas alternativas para atender o aumento na procura nas clínicas particulares.