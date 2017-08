ANVISA aprova tratamento de câncer de pulmão de uma das 20 principais farmacêuticas do mundo

A Boehringer Ingelheim, uma das 20 principais farmacêuticas do mundo, anuncia a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de uma nova indicação para OFEV® (nintedanibe). O medicamento chegou ao Brasil no início de 2016 como o primeiro tratamento do país para Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), uma doença pulmonar rara, progressiva e sem cura, reduzindo sua velocidade de progressão em 50%[i]. Agora, recebe aprovação para o tratamento de adenocarcinoma de pulmão, em combinação com docetaxel, outro agente antineoplásico, após primeira linha de quimioterapia baseada em platina.

Adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer de pulmão[ii], representando cerca de 40% dos casos[iii], e a maior parte dos pacientes é diagnosticada já em um estágio avançado da doença. Além disso, os pacientes podem apresentar progressão da doença durante ou após a quimioterapia, o que revela uma grande necessidade não atendida de tratamentos eficazes[iv].

A combinação de nintedanibe com docetaxel mostrou superiodade a docetaxel isolado, aumentando a sobrevida global dos pacientes, inclusive os que apresentavam estágio avançado do câncer de pulmão[v]. No estudo LUME-Lung 1, realizado com mais de 1.300 pacientes em 27 países, nintedanibe com docetaxel garantiram o aumento da sobrevida para mais de um ano, contra 10,3 meses garantidos por docetaxel isoladoii. Além disso, na ausência de progressão da doença, o uso contínuo de nintedanibe isolado adiou a necessidade de iniciar uma linha subsequente de tratamento e apresentou eventos adversos previsíveis e manejáveis, conferindo maior qualidade de vida ao pacienteii.

“A aprovação de nintedanibe para câncer de pulmão no Brasil reforça o posicionamento inovador da Boehringer Ingelheim em oncologia, área importante na qual a empresa vem investindo e avançando nos últimos anos. Reflete, ainda, os esforços constantes da Boehringer Ingelheim em encontrar as melhores alternativas de tratamento e oferecer soluções de saúde de grande valor terapêutico para a sociedade”, afirma Thais Melo, Diretora Médico Científica da Boehringer Ingelheim do Brasil. Nintedanibe recebeu aprovação para o tratamento de câncer de pulmão pela primeira vez na União Europeia, no final de 2014, onde é comercializado sob o nome de Vargatef®. No Brasil, o medicamento já está disponível no mercado.

Sobre nintedanibe

Nintedanibe é uma molécula inibidora de receptores tirosina quinase, desenvolvida por pesquisadores da Boehringer Ingelheim, que em 2016 recebeu indicação para o tratamento e retardo da progressão de FPI[vi] no Brasil. Seu mecanismo de ação inovador impede a multiplicação das células que causam as cicatrizes (fibrose) no tecido pulmonar, diminuindo a velocidade de progressão da doença. É também indicado em combinação com o docetaxel para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado, metastático ou recorrente, com histologia de adenocarcinoma, após primeira linha de quimioterapia à base de platina.

Atualmente, a ação de nintedanibe está sendo investigada em pacientes com vários tipos de tumores, incluindo estudos de fase 3 em cânceres de pulmão de não-pequenas células, câncer colorretal (tratamento padrão e refratário)[vii] e câncer de ovário[viii], além de estudos de fase 2 em pacientes com mesotelioma[ix], câncer nos rins (carcinoma das células renais)[x] e câncer de fígado (carcinoma de células hepáticas)[xi].

