Anvisa aprova novo medicamento para hemofilia A

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta segunda-feira (2), o registro do medicamento Nuwiq, para hemofilia A, que tem como substância ativa o fator de coagulação VIII recombinante humano (alfasimoctocogue).

O medicamento, registrado como produto biológico novo, substitui o fator VIII no corpo humano e é utilizado para o tratamento e prevenção de hemorragias em pacientes com hemofilia A.

O fator VIII está presente no sangue e é necessário para formar coágulos e estancar sangramentos de forma natural no organismo. Em pessoas com hemofilia A, a ausência desta substância faz com que o doente possa ter sangramentos nas articulações e mesmo intracranianos.

O Nuwiq (alfasimoctocogue) pode ser utilizado em todas as faixas etárias e foi aprovado com a indicação para tratamento e profilaxia e sangramentos em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita do fator VIII de coagulação). Apesar de existirem outras substitutos ao fator VIII no mercado, o Nuwiq foi considerado novo por ter um menor potencial de provocar imunogenicidade.

