Anvisa amplia tratamentos contra câncer e HPV

Medicamentos melhoram qualidade de vida dos pacientes - Reprodução

Novos tratamentos para HPV e câncer foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nessa terça-feira (26).

O medicamento Gardasil 9 combate cinco tipos do papilomavírus humano (HPV), transmitido pela via sexual. A infecção pode levar ao câncer de útero, da vulva, da vagina e do ânus. Assim, a substância foi incluída na vacina contra o HPV.

Já a lenalidomida, o durvalumabe, o olaratumabe e o netupitanto são remédios inéditos no País que serão usados nos tratamentos de câncer. Os novos medicamentos vão aliviar náuseas após sessões de quimioterapia e combater a anemia quando pacientes precisam de transfusões de sangue.