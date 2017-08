Ansiedade e síndrome do pânico tratadas com hipnose clínica

Sete a cada dez brasileiros sofrem de ansiedade, considerada a doença do século, a ansiedade afeta a saúde emocional das pessoas e desencadeia transtornos físicos e emocionais. Se não tratada, a ansiedade evolui para quadros ainda mais graves, como síndrome do pânico e depressão. A hipnose clínica trabalha no foco da ansiedade, ressignificando a causa do problema e auxiliando no processo de reequilíbrio da pessoa.



Em geral, a hipnose clínica atua no tratamento de problemas com fundo emocionais e diferente da terapia convencional, que por meses ou até mesmo anos, confronta o paciente para encontrar soluções ou respostas daquilo que o desequilibra. Na terapia de hipnose clínica, desenvolvida pelo professor hipnólogo Alessandro Baitello, fundador da rede Clínica da Hipnose, o paciente é tratado em um período curto – entre cinco (05) e sete (07) sessões – pois o método chamado de Hipnose Baitelliana, vai à raiz do problema e conduz a pessoa a alterar a cena que a traumatizou.



“A hipnose clínica é um método eficiente e comprovado pela neurociência. Na prática, a hipnose clínica permite que o paciente, resgate o problema que o acompanha e mude a forma de percepção e vivenciamento. O estado hipnótico facilita o acesso à mente subconsciente, com isso é possível que os neurônios ressignifiquem e regenerem as informações e traumas passados”, esclarece Marcia Lucchiari, psicóloga, hipnóloga e diretora clínica da rede Clínica da Hipnose.



A clínica conta com o respaldo do neurocientista Professor Doutor Sérgio Antunes, que explica como a neurociência comprova a hipnose. Segundo Antunes, o sistema límbico, que controla as emoções é potencializado nas sessões de hipnose clínica. “Esse estado hipnótico permite que a pessoa passe de um estado de atenção consciente, para um estado de atenção no inconsciente, o que facilita o acesso às memórias do hipocampo ou inconsciente, mas é importante esclarecer que o paciente não fica inconsciente”, reforça Antunes.



A rede Clínica da Hipnose (www.clinicadahipnose.com.br) foi criada pelo professor e Hipnólogo Alessandro Baitello, mestre e doutor em hipnose clínica pela AIHCE – Associação Internacional de Hipnose Clínica Experimental em Barcelona, na Espanha. A rede já atendeu mais de 7.000 pessoas com 93% de retorno positivo nos tratamentos e conta com 14 unidades no Brasil.

