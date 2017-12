Ampliação do Prontomed melhora atendimento privado da Santa Casa

E/D - Presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, Superintendente Dr. Augusto Yshy, Vice-presidente Heitor Freire, Gerente de saúde privada Karina Silva e o diretor secretário Arly Rosa Serra - Divulgação

Com a inauguração da nova ala do Prontomed (pronto atendimento privado) na manhã desta quarta-feira (27), a Santa Casa de Campo Grande melhora as condições de atendimento a pacientes privados, de planos conveniados e do Santa Casa Saúde. Uma área moderna de cerca de 200 metros quadrados foi incorporada ao setor para atender aos casos de internação e cirurgias eletivas.

Dotada de acabamento e equipamentos de alta qualidade, a nova ala também tem uma brinquedoteca para as crianças que aguardam atendimento ou acompanham pacientes. Diversas áreas administrativas também migraram para o prédio novo, liberando espaço para a ampliação do pronto atendimento nos locais em que estavam. “Com o novo prédio em funcionamento poderemos otimizar o atendimento de nossos pacientes em acomodações adequadas”, observou o médico Rafael Teixeira, coordenador médico do Prontomed.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, ressaltou a importância das novas acomodações para a ampliação da oferta de serviços de saúde particular pelo hospital. “Com este ambiente, o Prontomed tem como atender a demanda que pretendemos e, somada à nova ala de internação que inauguraremos no dia oito de janeiro, teremos as condições adequadas para suprir esta demanda, explicou.

A ampliação do Prontomed e a ala de internação do 5º A, que será inaugurada em alguns dias, fazem parte das ações do hospital para ampliar o atendimento privado na instituição. Há alguns dias, a Santa Casa assinou convênio com a Funserv/IMPCG para prestar atendimento de saúde aos funcionários públicos municipais.

A ampliação dos serviços a particulares e conveniados faz parte de uma política de médio prazo pela qual o hospital pretende suprir os recursos faltantes no custeio do atendimento prestado ao Sistema Único de Saúde.