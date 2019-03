Ampliação: 32 unidades básicas passam atender em horário estendido

A partir desta quarta-feira (13), mais dez unidades básicas de saúde e da família de Campo Grande passarão a atender em horário estendido, passando de 22 para 32 unidades. A resolução com a relação das unidades foi publicada no Diário Oficial do Município (Diogrande).

Ontem o prefeito Marquinhos Trad visitou a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Azaleia e ressaltou a importância dos pacientes buscarem o atendimento na Atenção Primária, uma vez que hoje 80% dos atendimentos nas unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs), poderiam ser resolvidos na unidade básica. A UBSF Azaleia, visitada pelo prefeito, está entre as unidades que tiveram o horário de funcionamento ampliado.

“As UBS’s atendem a comunidade local. Todas as pessoas que possuem uma pequena gravidade de enfermidade ou enfermidades crônicas devem ser tratadas nas UBS’s. Na prática, o paciente tem uma febre baixa durante a noite. No outro dia, pela manhã, ele pode procurar uma Unidade Básica de Saúde para investigar o que está gerando esta febre. Mesmo ela (a consulta) não estando agendada. Todas as UBS’s possuem escala para atender pacientes não agendados. Os médicos destas unidades não têm quantidade mínima de pacientes, mas horário de plantão, onde atendem os pacientes que procuram a UBS”, explicou o prefeito.

Confira abaixo a relação das unidades que tiveram o horário de atendimento ampliado:

Vila Cox

Azaleia

Jockey Clube ( 7h às 19h)

Oliveira II

Mata do Jacinto

Anhandui

(07h às 17h )

Indubrasil

Jardim Artártica ( 07h às 19h)

Cidade Morena (07h às 17h)

Sírio Libanês

Horário estendido em funcionamento.

UBSFs Moreninha, Nova Bahia, Vila Fernanda, Vila Nasser, Santa Carmélia, Jardim Botafogo, Iracy Coelho , Los Angeles, UBS Guanandi, UBSF Serradinho, UBSF Tarumã, UBSF São Conrado, UBSF São Francisco, UBSF Estrela Dalva, UBS 26 de Agosto, UBSF Jardim Itamaracá, UBS Universitário, UBSF Ana Maria do Couto e UBS Estrela do Sul e UBSF Jardim Noroeste e as Clínicas da Família Nova Lima e Portal Caiobá.

Organização.

Com a resolução publicada nesta quarta-feira, 32 das 68 unidades contaram com horário de atendimento estendido, sendo 26 unidades das 7h às 19h; Duas unidades das 6h às 18h e cinco unidades das 7h às 17h sem pausa para almoço

As demais 35 unidades tem horário de funcionamento das 7h às 11h e 13h às 17h, porém já tem cronograma de extensão de horário estabelecido e as 68 unidades estarão em uma das três modalidades acima até julho de 2019