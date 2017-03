Ambulância com pai e filha passa por UPAs atrás de vaga após acidente

A busca por atendimento em uma unidade de saúde de Campo Grande fez pai e filha peregrinarem por mais de duas horas nesta terça-feira (14) dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros. Rodrigo Pereira de Aurérlio, 33 anos, contou que os socorristas passaram por duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), mas ele a filha de 8 anos não foram atendidos por falta de vagas.

Segundo ele, a viatura foi para a UPA Vila Almeida por orientação da central de regulação de vagas do município, porém, ao chegar no local, só havia uma vaga para atendimento.

A reportagem pediu esclarecimentos para a prefeitura de Campo Grande sobre a regulação e falta de vagas nas UPAs e a assessoria de imprensa informou que apura a situação junto com secretaria de saúde.

"Tinha uma vaga, mas como eu estava com a minha filha, eles não podia deixar só um de nós lá, por ela ser criança, e eu também pedi para não me separarem dela, pelo amor de Deus", contou.

Em seguida, novo contato foi feito com a central de regulação que encaminhou a ambulância para a UPA Leblon, onde a informação é de que haviam duas vagas.

"Chegamos lá e não tinha mais vaga nenhuma, então, mandaram a gente para a Santa Casa", explicou.

Sinalização

O acidente aconteceu pouco antes das 7h (de MS). Rodrigo pilotava a motocicleta e levava a filha na garupa para a escola, no Jardim Aeroporto, região oeste da capital, quando um carro avançou o cruzamento e os atingiu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu os dois. O atendimento médico só foi possível depois das 9h e perto das 11h pai e filha já tinham sido liberados após avaliação no hospital. A criança teve escoriações e foi atendida na pediatria da Santa Casa e o pai teve ferimentos no rosto, segundo a assessoria de imprensa do hospital

Rodrigo conta ainda que o acidente foi provocado por falta de atenção e de sinalização na rua Pádua Gazal. "A sinalização lá é muito ruim. A placa de 'PARE' já quebrou há muito tempo e o chão estava sem sinalização nenhuma. O cara não viu e invadiu o cruzamento em frente à escola. Eu sei que é 'PARE' porque eu morava lá, mas muita gente não sabe", explicou.

