Amamentação e banco de leite humano são assuntos do Vida Saudável

Nutricionista vai esclarecer dúvidas sobre o assunto durante entrevista que vai ao ar às 9h30 desta segunda-feira - Foto: ALMS

No programa Vida Saudável da próxima segunda-feira (28), a Rádio Assembleia entrevista a nutricionista do Banco de Leite humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Camila Pacheco. A profissional destaca que o leite humano é a alimentação ideal para todas as crianças, além de ser uma “vacina”. A nutricionista vai esclarecer dúvidas sobre o assunto durante a entrevista que vai ao ar às 9h30.

O leite humano é considerado, por sua composição de nutrientes, um alimento completo e suficiente para garantir o desenvolvimento saudável do bebê. De acordo com Organização Mundial de Saúde é recomendado que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros seis meses de vida e que, a partir de então, a amamentação seja mantida por dois anos ou mais, juntamente com o uso de alimentos complementares adequados. O leite humano é um alimento fácil e de rápida digestão, completamente assimilado pelo organismo infantil, e possui três fases durante a mamada.

O programa Vida Saudável é transmitido pela Rádio Assembleia com uma edição por semana, sempre às segundas-feiras e retransmitido durante toda a semana. Acompanhe pelo link.

Para orientações de como ser doadora no Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3345-3027.