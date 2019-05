Alunos de EMEI passam por avaliação odontológica e recebem orientações de combate ao Aedes

Alunos de EMEI no CEINF participaram de atividade do PSE.

Alunos da Escola Municipal Infantil (EMEI) Rafael Abraão – CAIC, participaram na manhã desta quinta (09) de atividade realizada pela Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF Aero Rancho IV) dentro do Programa Saúde na Escola (PSE), com avaliação odontológica e orientações de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O objetivo destas ações é aproximar a comunidade dos serviços de saúde, por meio da parceria intersetorial com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), trabalhando as especificidades de cada localidade focada nas necessidades das crianças e adolescentes.

Nestas atividades, a criança ou adolescente tem o primeiro contato com o serviço de saúde e são orientados a procurarem a unidade mais próxima para dar início a um tratamento em caso de alguma inconformidade.

Conscientização

A educação em saúde também é trabalhada dentro do programa e o combate ao mosquito Aedes aegypti é um dos temas recorrentes.

“A conscientização faz parte de um processo de aprendizado. Trabalhando com estas crianças a informação e a necessidade de cada um fazer a sua parte, certamente em um futuro não muito distante iremos vivenciar novas epidemias de dengue, por exemplo”, cita a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

As atividades do PSE ocorrem de forma programada em todas as escolas e EMEIs do município em parceria com as unidades de saúde.