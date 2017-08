Alunos das escolas públicas da Capital estão sendo vacinados contra HPV e meningocócica C

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, por meio do Serviço de Imunização, está intensificando neste mês de agosto a vacinação contra o HPV e meningocócica C nos alunos das escolas púbicas municipais e estaduais da Capital. São 170 escolas na área de abrangência das 66 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).

Com a intensificação nestes locais a Sesau espera atingir os adolescentes que devem receber as doses. No caso da vacina do HPV, a faixa etária é de 9 a 15 anos para meninas e de 11 a 15 para meninos. Já para a meningocócica C, o reforço deve acontecer entre os 12 e 13 anos em ambos os sexos.

Para receber a dose, o adolescente precisa apresentar o ‘Termo de Autorização da Vacina HPV Quadrilavalente’, que deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis. O documento é entregue aos alunos nas escolas e precisa ser devolvido até o dia da vacinação na unidade escolar. No ‘Termo’ consta algumas informações importantes, bem como a necessidade de apresentar a caderneta de vacinação, mas caso tenha perdido, será fornecida uma nova.

Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros, a “vacina do HPV é importante para prevenir diversas doenças relacionadas ao Papiloma Vírus humano, além de ter eficácia comprovada de 98% para quem segue corretamente o esquema vacinal”. Uma segunda dose deve ser administrada 6 meses após a primeira em qualquer UBS ou UBSF.

Eficácia-HPV

A vacina disponibilizada no SUS é a quadrivalente e já é ofertada, desde 2014, para as meninas. Confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18).

Para os meninos, a estratégia tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus. Vale ressaltar que os cânceres de garganta e de boca são o 6º tipo mais comum no mundo, com 400 mil casos ao ano e 230 mil mortes. Além disso, mais de 90% dos casos de câncer anal e orofaringe são atribuíveis à infecção pelo HPV.

Nas meninas, o principal foco da vacinação é proteger contra o câncer de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto.

Meningocócica C



A vacina é utilizada para prevenir as doenças provocadas pela bactéria Neisseria meningitidis do sorogrupo C, esta bactéria pode ser a causa de infecções graves, às vezes, até fatais, como a meningite e a sepse. A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção desses problemas.

A sepse ocorre quando a corrente sanguínea está carregada de bactérias. Elas são oriundas de alguma infecção, que pode ter início em qualquer parte do corpo. Os lugares comuns incluem: o intestino, rins, meninges, fígado, vesícula biliar, pulmões ou a pele. Na sepse, a pressão arterial cai, provocando choque. Os principais órgãos, incluindo rins, fígado, pulmões e o sistema nervoso central, deixam de funcionar corretamente. Uma alteração no estado mental e a hiperventilação podem ser os primeiros sinais de sepse.

A meningite consiste na inflamação das meninges, membranas que envolvem nosso cérebro. O tipo causado por essa bactéria normalmente leva à morte 30% das crianças que adquirem a doença. As crianças de 6 meses a um ano são as mais vulneráveis porque geralmente ainda não desenvolveram anticorpos para combatê-la.

