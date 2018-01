Alimentação no verão exige cuidados especiais e hidratação correta pode evitar problemas renais

A má alimentação ou intoxicação alimentar pode provocar sintomas desagradáveis como vômitos e diarreias - Foto: Folha do Sul

O verão é o período de maior temperatura. Por causa disso é importante o cuidado com a alimentação. São comuns os casos de virose por má higiene dos alimentos e também casos de desidratação. Os especialistas alertam, então, para a importância de tomar bastante líquido e prestar atenção nos alimentos consumidos. É importante mudar alguns hábitos nesse período para que o funcionamento do organismo ocorra de maneira correta.

Segundo especialistas da Fundação Pró-Rim, referência no tratamento de doenças renais, é essencial ter cuidado com o armazenamento dos alimentos. Devido ao calor e umidade, a proliferação bacteriana é maior no verão, por isso, é preciso manter os alimentos refrigerados. Além disso, é necessário ter cuidado no manuseio, como lavar as mãos antes de tocar em qualquer alimento e higienizar a bancada onde será preparado.

A má alimentação ou intoxicação alimentar pode provocar sintomas desagradáveis como vômitos e diarreias. Em casos de pessoas com imunidade mais baixa, doenças crônicas, idosos e gestantes, pode demorar mais tempo para se recuperar, podendo, em alguns casos específicos, ser até ser fatal.

Importância da hidratação

Sobre a hidratação, essencial para o funcionamento do organismo e controle da temperatura corporal, as recomendações é o consumo em média de 2 litros por dia. “Essa medida pode variar de acordo com alguns fatores, como idade, peso, presença de doença, clima. O importante é nunca esperar ter a sensação de sede, pois esse já é um sinal de desidratação”, explica a nutricionista Jorgiane da Cunha de Oliveira.

Para variar a hidratação é possível beber água de coco, chás naturais gelados e sucos naturais, sem adição de açúcar. Evite consumir refrigerantes, refrescos em pó ou até mesmo de caixinha que contêm muitos conservantes, aditivos químicos e nenhum nutriente aproveitável ao organismo.

Verão pede alimentos leves e frescos

Dê preferência a refeições mais leves, refrescantes e sem excessos, consumir uma variedade de frutas, legumes e verduras, que são fontes de fibras, vitaminas e minerais. Prefira alimentos a base de grãos e cereais integrais ao invés dos refinados; sobremesas com frutas; carnes brancas e cortes magros de carne na forma de assados, cozidos ou grelhados. “Alimentos frescos são as melhores opções para os dias quentes e possuem um menor risco de contaminação”, indica a nutricionista sobre a preparação das refeições.

Evite a gordura

Importante controlar o consumo de alimentos muito gordurosos, com excesso de sal e açúcares, como frituras, queijos amarelos, maionese, salgadinhos, chocolate, bolachas e bolos recheados. Além de evitar o consumo de bebidas alcoólicas. “Esses alimentos contribuem para a desidratação e são rapidamente adsorvidas, promovendo o acúmulo de gordura no organismo”, comenta a nutricionista.

Risco na praia

Sempre verifique a procedência dos alimentos, evite queijos, camarão e sanduíches com molhos que costumam ficar muito fora do ambiente de refrigeração. “Preste atenção às datas de validade, sempre verificando a aparência, odor, cor e textura dos alimentos. A melhor das opções é levar seu sanduíche ou petiscos de casa”, aconselha Jorgiane.