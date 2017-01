Confira algumas das realizações da Santa Casa de Campo Grande em 2016

Numa parceria inédita da ABCG com a fabricante de tintas Sherwin Williams, todas as paredes externas do hospital receberam pintura com tinta de alta qualidade. A tinta utilizada foi doada em sua totalidade pela fabricante / Divulgação/Assessoria

O ano de 2016 termina registrando grandes conquistas por parte da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG) – Santa Casa em favor do atendimento à saúde dos sul-mato-grossenses. Um ano de evolução no atendimento e de modernização na estrutura hospitalar que já estava degradada por décadas intensas de atendimentos sem que se reformasse ou recuperasse as instalações que remontam ao início da década de 1980.

A diretoria atual assumiu seu mandato com a determinação de doar voluntariamente seu tempo em favor da recuperação do hospital, seja em seu aspecto material ou institucional e, com duras penas, vem realizando este intento. O financiamento público do atendimento à saúde continua lastimável, pois, na teoria, dedica atendimento de qualidade à população, mas na prática abandona seus doentes aos parcos recursos que disponibiliza para a finalidade. Neste cenário, instituições filantrópicas como a Associação Beneficente de Campo Grande, mantenedora da Santa Casa, são obrigadas, de forma injusta, a financiar o que falta à custa de seu endividamento.

Esta é uma realidade nacional que, com raras exceções, submete o cidadão e as instituições a se curvarem ante as imposições de poderes nada sensíveis que agem com descaso no trato às necessidades básicas da população. A diretoria da ABCG - Santa Casa e seu corpo de associados são formados por voluntários que dedicam dinheiro, tempo e administração em prol do atendimento às pessoas que necessitam atendimento médico, e com este trabalho realizaram muitos progressos durante o ano de 2016 em favor da cidadania.

Na modernização da Santa Casa as realizações foram muitas no decorrer de 2016. A exemplo disto relatamos a retomada das obras da Unidade de Trauma. Uma obra vultuosa que, desde o início da década de 1990 vem sendo adiada. Numa parceria dos três entes federados mais a ABCG e com participação do Ministério Público Federal, a obra foi retomada em ritmo acelerado, com previsão de entrega em junho de 2017, podendo, inclusive, terminar antes.

A Unidade teve seu relançamento com a assinatura do termo de ratificação do convênio e a autorização de licitação dos serviços no dia sete de janeiro. A solenidade ocorreu no auditório da Governadoria e também assinaram o então ministro da saúde, Marcelo Castro, o governador, Reinaldo Azambuja, e o prefeito municipal, Alcides Bernal, além do presidente da ABCG – Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento.

Laboratório

Outra realização da ABCG neste ano de 2016 foi a apropriação do laboratório de análises clínicas e sua modernização. O laboratório estava terceirizado para a AFIP e precisava de investimentos para a evolução dos serviços prestados. Em entendimento com a diretoria da AFIP a Santa Casa assumiu os serviços gradativamente e o instalou em um espaço completamente reformulado para a função.

Foi realizada a reforma da área a instalar o mesmo, deixando-a moderna e apropriada para a função. Aparelhos novos e modernos foram adquiridos, de maneira a aumentar a capacidade de produção, além de habilitar o mesmo a realizar exames mais complexos que não eram realizados anteriormente. Com o redimensionamento da capacidade de produção do laboratório a Santa Casa passa figurar como potencial fornecedora de serviços de análises clínicas e já negocia a possibilidade de venda dos serviços a entes públicos.

Centro Cirúrgico

Outra importantíssima conquista do complexo hospitalar da Santa Casa em 2016 foi a completa modernização do Centro Cirúrgico Central. Sem nenhuma intervenção desde sua construção, no início da década de 1980, o mesmo já estava deteriorado, e operava em condições precárias e inaceitáveis para as exigências modernas de condições sanitárias.

Paredes deterioradas, algumas ainda com azulejos sem rejunte, portas desgastadas, piso danificado e uma série de outros fatores que dificultavam a esterilização do ambiente foram restaurados com materiais modernos. Toda a rede de água e energia foi substituída, trocando-se canos de metal encrostados por outros não deterioráveis, fios velhos por modernos antichamas, e revestimentos obsoletos por epóxi higienizável.

A reforma foi realizada em 18 dias, parando metade dos 2.700 m2 de cada vez. Isto foi possível com uma escala de cerca de 80 trabalhadores atuando 24 horas por dia para que o fluxo de cirurgias não fosse prejudicado. A revitalização do espaço contribuiu, entre outras coisas, para a queda nos níveis de infecção registrados no hospital, que baixaram drasticamente de 16% para 6%, metade do tolerado pelos órgãos reguladores da saúde.

Centro Obstétrico

A ala C do terceiro andar do prédio também foi objeto de uma intervenção drástica de revitalização. No espaço foi construído o Centro Obstétrico da Santa Casa com foco na humanização do parto, possibilitando acompanhamento familiar e maior proximidade entre mãe e filho na recuperação.

O Centro passou a contar com duas salas cirúrgicas, quatro leitos de recuperação pós-anestesia, cinco salas de pré-parto/parto e pós-parto, dois consultórios médicos, salas de observação e uma unidade do método canguru. Além da comodidade oferecida às mamães, a nova ala também contribuiu para desonerar o Centro Cirúrgico Central à medida que as parturientes são operadas ali mesmo, não necessitando ser transportadas a outros andares.

Na ocasião da inauguração, dia oito de dezembro, estiveram presentes autoridades municipais, estaduais e federais e o presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, agradeceu a participação de todos e falou sobre a importância da área inaugurada. “Uma instalação desta qualidade e com este nível de cuidado com o bem estar das parturientes muda consideravelmente a realidade local. É uma opção pública e gratuita de um serviço altamente qualificado para as futuras mamães de nossa terra”, explicou.

Entorno

Cuidados com o entorno do hospital, também foram tomados neste ano. Como tudo na Santa Casa de Campo Grande, o perímetro de testada com a via pública também é extenso e de difícil conservação. Calçadas mal conservadas, muros destruídos e alguns tombando, enfim, condições lastimáveis de conservação. Para reverter esta realidade, que é alvo de notificações do poder público, o hospital iniciou a restauração e reconstrução de muros no seu entorno.

De início foi dada prioridade a muros que estavam inclinando e, portanto, pondo em risco as pessoas que transitavam por ali. Estes tiveram que ser completamente derrubados e refeitos desde a fundação para ter qualidade funcional. O lado do terreno do hospital que defronta com a Avenida Mato Grosso há tempos era cercado por tapumes improvisados com telhas metálicas que, além de não proporcionar segurança ao interior, ainda apresentava uma péssima aparência ao exterior, contribuindo seriamente para deteriorar a paisagem urbana daquele período.

As obras de recuperação iniciaram justamente por estas áreas piores e que não podiam mais ser adiadas e um muro digno da região em que se encontra o hospital está sendo levantado frente à Avenida Mato Grosso e à Rua Rui Barbosa, resolvendo, definitivamente, os problemas de divisa destes pontos. O objetivo é dar sequência e, paulatinamente, resolver todo o perímetro à medida que as condições permitirem.

Além do muro também será restaurada a calçada do entorno. Um fluxo muito grande de pedestres utilizam o passeio no entorno do hospital, inclusive as pessoas que o demandam, e isto também preocupa a atual gestão da ABCG. “Precisamos dar condições mínimas de acessibilidade a que passa ou vem à Santa Casa” lembrou o presidente ao comentar o caso.

Prédio antigo

O prédio antigo da Santa Casa, de frente à Mato Grosso, também teve sua fachada recuperada. Com a recuperação dos muros da região, a fachada do prédio antigo também foi revitalizada, pois encontrava-se em péssimas condições. Reboco caindo, rachaduras e infiltrações por todos os lados foram substituídos por um revestimento novo com pintura refeita. A obra não foi estrutural, mas trouxe de volta um importante patrimônio da história da ABCG – Santa Casa e de Campo Grande, pois naquele prédio campo-grandenses tiveram sua saúde restabelecida desde a primeira metade do século passado.

Fachada e Jardinagem

A aparência do hospital vinha bastante degradada por conta do tempo que não recebia uma pintura ou outras formas de preservação. Numa parceria inédita da ABCG com a fabricante de tintas Sherwin Williams, todas as paredes externas do hospital receberam pintura com tinta de alta qualidade. A tinta utilizada foi doada em sua totalidade pela fabricante e, além da renovação do prédio, ainda tem função corretora de pequenas fissuras e antifúngica, para preservar por mais tempo contra mofo e outras formas de degeneração.

Algumas partes do hospital estavam em condições muito ruins, transformando o ambiente e dando uma série impressão de sujeira, algo inaceitável para uma unidade de saúde. Com a nova pintura todo hospital ganhou aparência renovada e é admirado pelos transeuntes que estranham a paisagem que durante décadas não era cuidado.

Abandonado à capins pecuários e às ervas daninhas, o jardim frontal da Santa Casa não inspirava muito os visitantes. Com parcerias, a diretoria realizou uma revitalização do mesmo, tornando o espaço mais receptivo e admirado. Ambientes degradados não fazem bem às pessoas e manter o jardim com relativa manutenção é algo simples. Neste intuito foram plantadas flores de várias espécies e hoje pacientes, familiares e visitantes param para fotografar as flores ou um ente perto delas.

Plano de Saúde e instalação da Pediatria particular

No intuito de aumentar a participação do atendimento particular no balanço financeiro do hospital, a diretoria criou um novo plano de saúde para a Santa Casa. O plano se lança no mercado com preços mais acessíveis e cobertura superior aos que hoje se tem. Por estar respaldado pelo melhor e maior complexo hospitalar do Centro- Oeste brasileiro, ele inspira confiança nos contratantes que sabem estar adquirindo um serviço de completa resolutividade. O Santa Casa Saúde ainda está sendo comercializado apenas para pessoas jurídicas até que atinja a quantidade de vidas necessárias para ser autorizado a abrir para todos que queiram.

Uma especialidade que o atendimento particular do hospital carecia era a de pediatria. Este problema já está sanado com a implantação do serviço no Prontomed, pronto atendimento particular da Santa Casa. Para esta implantação algumas alterações foram realizadas no mesmo, além da criação de uma ala de internação para as crianças que foi inteiramente reformada no quinto andar.

São leitos completamente remodelados e modernizados, de maneira a atender com qualidade os pacientes particulares e de convênios, recebidos pela Santa Casa. A pediatria é uma especialidade deficiente em todo o Estado, pois também em outros hospitais há carência do serviço. Com a implantação do mesmo a Santa Casa passa a ter outro diferencial no atendimento de seus pacientes particulares e também do Plano de Saúde próprio, o Santa Casa Saúde.

Alterações internas

Devido a degradação geral das paredes internas da Santa Casa, uma pintura geral foi realizada durante o ano de 2016. As paredes sujas foram eliminadas, dando mais limpeza ao ambiente e facilitando a higienização. As escadarias também foram pintadas nas paredes e os degraus lavados com produtos eficientes para desencardir o que os anos haviam sujado.

A recepção do hospital foi restaurada, adquirindo condições modernas de apresentação e facilitando a limpeza. Desde a década de oitenta as paredes da recepção eram forradas com madeira escura vincada e havia dezenas de quadros nelas pendurados. Esta realidade foi alterada com a retirada do forro de madeira e dos quadros, que serão expostos no futuro memorial a ser instalado no prédio antigo. Com as modificações a recepção da Santa Casa adquire aparência clara e despoluída, como se preconiza para os ambientes hospitalares.

Ala A do quarto andar

A reforma feita na ala A do quarto andar também foi estrutural como outras realizadas e já mencionadas. Pela idade das instalações, é necessário que se retire as redes de água e eletricidade e as substitua por novas, pois o material empregado já está obsoleto e muito velho. Assim foi realizado na ala A do quarto andar, onde são recebidos pacientes dos convênios e particulares da Santa Casa.

Todo o acabamento da ala foi de primeira linha, dando ares sofisticados ao ambiente. O mobiliário e aparelhagem também foram de alta qualidade, produzindo um ambiente preparado para o mais exigente cliente. A hotelaria da ala também foi projetada nos moldes de alta qualidade, dando ao atendimento condições de um hotel bem nivelado.

Atenção médica e aparelhamento

Atitudes ligadas à evolução dos cuidados com o bem estar do paciente também foram implantadas em 2016. Uma delas foi a proibição da utilização inadequada do ambú no Pronto Socorro, realizada pelo presidente no dia 21 de julho de 2016. Desde esta data as vidas de quem precisa de respirador e os enfermeiros são mais respeitados no hospital, não ficando, o paciente, por horas em ventilação manual como ocorria até então.

Serviços de segurança do paciente e de humanização do ambiente hospitalar ganharam atenção e um SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente – foi implantado com a finalidade de resolver os problemas de pacientes e familiares, além de lhes propiciar acolhimento e apoio ante as questões hospitalares.

A tecnologia médica também recebeu inovações nos doze meses de 2016. Para minimizar o sacrifícios dos recém-nascidos, a pediatria do hospital foi equipada com um bilirrubinômetro. O aparelho de nome difícil consegue ler os níveis de bilirrubina do bebê através da pele, como se a escaneasse. Assim, evita-se um grande número de agulhadas, que passam a ser desnecessárias.

O aparelho foi adquirido pelo hospital, todavia ao ser anunciada a aquisição os proprietários do Colégio Harmonia se prontificaram a doar parte do recurso e um associado doou o restante, ficando o mesmo pago sem ônus para a Santa Casa. Outra empresa que se prontificou a fazer uma doação foi o Banco Itaú. Perguntado sobre o que o hospital precisava, dias depois um grupo de gerentes da instituição compareceram à diretoria com um cheque de R$ 292 mil para a aquisição de um ecodopler novo.

O aparelho é utilizado para realizar ultrassom em crianças que serão submetidas às cirurgias cardíacas. Com o novo dopler os exames são realizados com definição excepcionalmente melhor, o que dá mais segurança para a programação das cirurgias e melhora os resultados em favor dos pacientes. Outras doações de aparelhos foram realizadas no ano, como um tomógrafo pela Águas Guariroba, que desde meados de junho aguarda um aval do prefeito para ocorrer, e um outro tomógrafo que virá de doação do Rotary Clube da cidade japonesa de Kochi, com parceria de um clube do Rotary local.

Além destas empresas, uma série de outras realizaram doações ao hospital neste ano que figura, também, como o da retomada da confiança da comunidade na instituição. Com o trabalho realizado pela ABCG desde seu retorno à Santa Casa em 2013, a população volta os olhos ao importante serviço prestado pelo hospital e, em especial neste ano, começa a realizar filantropia junto com a ABCG, doando recursos ou o próprio trabalho de forma voluntária. Assim, a Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa, encerra 2016, desejando a todos os sul-mato-grossenses um 2017 coberto pelo espírito de realizações que toma o hospital.

Veja Também

Comentários