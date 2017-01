Águas Guariroba lança campanha de combate à dengue

Mais de 330 colaboradores da Águas Guariroba começaram a sexta-feira recebendo informações que passam a fazer parte do dia a dia deles: como ajudar a evitar a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A importante missão faz parte da campanha Águas em Movimento: a Guaribinha e você contra a dengue, lançada na manhã de hoje (13/01) na Central de Serviços da concessionária responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande (MS). A campanha destaca a importância de evitar qualquer forma de água parada como forma de prevenção contra as doenças e será divulgada em emissoras de rádio, contas de água, adesivos, folhetos, camisetas, anúncios nos ônibus e faixas distribuídas em vários pontos da cidade. Serão realizadas blitz nas ruas e mutirões de limpeza nos bairros.

O lançamento foi marcado pela palestra do técnico em Saneamento Ambiental, Geremias Ferreira Mendes, da Secretaria Municipal de Saúde Pública. "A informação é fundamental para o controle, sem conscientização nunca vamos derrotar esse que pode ser considerado um inimigo público", disse Mendes em referência ao vetor transmissor. "E ainda há muito trabalho a ser feito – Campo Grande está em estado de alerta, com risco de uma nova epidemia. Por onde nós andamos, encontramos lixo, caixas d'água sem tampas e recipientes que podem se tornar criadouros do mosquito", apontou. Segundo dados da Sesau, nas vistorias feitas até dezembro de 2016, foram encontrados focos do mosquitos em 86,2% das casas visitadas, em 6% dos imóveis comerciais e 4,3% dos terrenos baldios.

"A gente pensa que já sabe tudo sobre dengue, mas hoje aprendi muito aqui", contou o agente comercial Ivan Anderson Chaves, que se voluntariou para participar dos mutirões. "Nem imaginava que os ovos do mosquito sobreviviam tanto tempo (450 dias) em um recipiente seco para depois, com a água, continuarem ameaçando a nossa saúde. Por isso saio daqui muito estimulado a participar e quero multiplicar essa ideia, trazendo mais pessoas para essa importante missão", disse, planejando como vai engajar vizinhos, amigos e toda a família contra o mosquito. Os leituristas da Águas Guariroba vão ter um aliado para ajudar no combate: com um clique, vão fazer um apontamento online para a Central de Serviços de possíveis focos que encontrarem. Depois, a informação é transmitida para os técnicos da Sesau.

O secretário Municipal de Saúde Pública, Marcelo Vilela, participou do lançamento da campanha e agradeceu a iniciativa da concessionária. "Só o Poder Público não vai conseguir resolver, se a gente não se unir, poderemos ter uma nova epidemia de dengue. E a participação da Águas Guariroba, por meio dos funcionários que circulam por toda a cidade e de toda a conscientização que essa campanha vai promover, é extremamente importante", disse na abertura do evento. "A parceria é a melhor forma de enfrentar um problema sério como o das doenças transmitidas por meio do mosquito. Temos um compromisso firmado com a cidade, com a saúde das pessoas e com o meio ambiente, por isso o engajamento nessa causa que é de todos nós", afirmou o presidente da Águas Guariroba, Guillermo De Luca, no evento.

Os números causados pelo Aedes aegypti

O número de casos registrados em 2016 em relação ao ano anterior dobrou. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Campo Grande, foram 29 mil notificações (28.437 de dengue, 243 de febre chikungunya e 260 relacionadas ao Zika vírus), com o registro de 17 óbitos.

