Água consumida em MS é monitorada diariamente

Em Mato Grosso do Sul, a Sanesul, uma das concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água garante que o controle da qualidade é feito diariamente em pelo menos 11 laboratórios próprios, sendo um em Campo Grande e os outros em Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Este mês a empresa investiu cerca de 100 mil reais em equipamentos novos para análise da água e esgoto. Para ser consumida sem apresentar riscos à saúde, a água deve passar por um sistema rigoroso de tratamento, garantindo, assim, que o consumidor receba esse bem natural com qualidade em sua casa.

A portaria 2914/11, do Ministério da Saúde, estabelece que a água produzida e distribuída para o consumo humano deve ter sua qualidade controlada. A legislação define também a quantidade mínima, a frequência em que as amostras de água devem ser coletadas e os limites permitidos.

Caso o consumidor tenha dúvida sobre a qualidade da água ou notar alguma diferença no aspecto ou no sabor do líquido, que chega à sua residência, deve entrar em contato com a Central de Atendimento 24h da Sanesul , pelo telefone: 0800-67 6010.

Veja Também

Comentários