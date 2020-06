Agetran descontamina nove terminais de transbordo de Campo Grande

O usuário não precisa colocar a mão para acionar a torneira este procedimento pode ser feito com o joelho do usuário. - Foto: Divulgação

A Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) como medida de prevenção à Covid 19, e numa ação continua está desinfectando os nove Terminais de passageiros de Campo Grande.

Um funcionário com bomba costal faz os serviços de descontaminação nos assentos, pias, banheiros e nos locais onde os passageiros normalmente colocam as mãos.

Os serviços estão sendo feitos nos terminais: Morenão, Guaicurus, Aero Rancho, Júlio de Castilho, Nova Bahia, Moreninhas, Bandeirantes, General Ozório e Hércules Maymone.

Com a parceria com a Águas Guariroba foi instalado no Terminal Morenão uma pia para os passageiros lavarem as mãos. O usuário não precisa colocar a mão para acionar a torneira este procedimento pode ser feito com o joelho do usuário.