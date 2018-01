Agentes de saúde realizam mutirão contra o Aedes nas obras do Aquário do Pantanal

Outros prédios públicos devem receber o mutirão de limpeza para identificar e eliminar os criadouros - Foto: Chico Ribeiro

Agentes comunitários da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande realizaram um mutirão de limpeza no Complexo Turístico Aquário do Pantanal nesta terça-feira (23). A ação contou com 24 agentes que visitaram o local e removeram materiais que possam acumular água e fazem parte do esforço da Coordenadoria de Controles de Endemias Vetoriais (CCEV) para eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti em prédios públicos da Capital, iniciado em setembro passado com a vistoria no Guanandizão.

As obras do Aquário do Pantanal serão retomadas e com isso muitos trabalhadores estarão no local. Se houver focos do mosquito eles podem ser infectados com uma das doenças transmitidas pelo Aedes, como dengue, zika e chicunginha.

“Estamos trabalhando arduamente no combate ao Aedes e precisamos visitar estes locais para identificar e eliminar focos do mosquito. Estamos em período chuvoso e todo cuidado ainda é pouco, pois ele pode se reproduzir numa simples tampinha de garrafa de refrigerante”, explicou o coordenador do CCEV, Eliasze Guimarães.

No Complexo do Aquário do Pantanal os 24 agentes recolheram diversos possíveis criadouros e aplicaram larvicida em reservatórios externos e em poças internas do prédio. “O trabalho requer atenção, mas é preciso para evitar que o mosquito se reproduza”, explicou ele.

Outros prédios públicos devem receber o mutirão de limpeza para identificar e eliminar os criadouros. “Estamos agendando os locais para serem vistoriados. No Aquário do Pantanal estávamos em conversação com a Secretaria que administra o local e decidimos que realizar pouco antes da retomada das obrar para garantir a saúde dos operários e para atender antigas solicitações de moradores próximos”, garantiu.