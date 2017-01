Advogado Ricardo Trad está internado na UTI do Proncor devido a um aneurisma

O advogado criminalista Ricardo Trad, de 74 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Proncor, em Campo Grande, desde a última segunda-feira (24). Ele teve complicações após passar por um procedimento cirúrgico por causa de um aneurisma na aorta abdominal.

De acordo com o filho do criminalista, Ricardo Trad Filho, na segunda-feira Ricardo passou por uma cirurgia vascular e teve complicações no pós-operatório. “Ele está sob cuidados médicos intensos e não há previsão de alta”, explica. (Com informações do Midiamax)

