Ações marcam Dia Mundial de Higienização das Mãos

No Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado nesta sexta-feira (5), o SCIH (Serviço de Controle de Infecções Hospitalares) da Santa Casa de Campo Grande preparou várias ações para conscientizar funcionários, pacientes e familiares sobre a importância do gesto com o objetivo de diminuir as IRAS (Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde) e ampliar a cultura de segurança na instituição.

Dentre as ações programadas para o dia de hoje estão o estímulo para a adesão da higiene das mãos entre os profissionais de saúde, pois esta é a medida mais eficaz no combate as infecções relacionadas a assistência à saúde, dinâmica da técnica de higienização com a caixa de luz negra, distribuição de álcool em gel para os profissionais e visitantes, veiculação do vídeo institucional com a participação da equipe multidisciplinar, entrega de folders e adesivos com os temas da campanha, desenho para as crianças colorir com o tema de higienização das mãos e ações in loco da equipe do SCIH, abordando familiares, pacientes e funcionários.

Além disso, acontecerá o Cine Pipoca às 10h e às 12h que transmitirá o filme “Ignaz Semmelweis”. História do médico obstetra Ignaz Semmelweis, que em 1846, em um hospital da Áustria, relacionou a morte pela febre amarela puerperal de mulheres que tinham acabado de dar à luz com a falta de higiene das mãos.

As ações acontecerão durante todo o mês de maio e o projeto foi elaborado pelo SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) e realizado pela SCIH em parceria com o NSP (Núcleo de Segurança do Paciente).

