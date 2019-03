Ações marcam Dia Mundial da Água e buscam alertar para uso consciente

No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água. Desde então, as celebrações acontecem por todo mundo, com o intuito de ser um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que - Foto: Divulgação

O Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, será marcado com diversas atividades, ao longo da semana, que buscam estimular e fortalecer a consciência crítica sobre a utilização e gestão de recursos hídricos. As ações contam com o apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

O diretor de planejamento ambiental da Planurb, Rodrigo Giansante explica que a intenção é alertar a população sobre a preservação dos bens naturais. “A Planurb promoverá ações e apoiará diversas atividades que buscam chamar a atenção sobre a problemática socioambiental que envolve o planejamento e a gestão desse recurso tão importante para a nossa sobrevivência”, explicou.

PROGRAMAÇÃO

No dia 21 de março, às 9 horas, haverá a ação ‘Educação Ambiental para o Cuidado com a Água’, para os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Eleodes Estevan – Avenida Afonso Pena, 3315. O intuito dessa iniciativa é chamar a atenção das crianças, de forma lúdica, para preservação desse recurso. Essa atividade tem apoio da Águas Guariroba e Instituto Trata Brasil.

Ainda no dia 21 março, às 15 horas, acontecerá o evento ‘Conhecendo as Águas de Campo Grande’, no auditório da Águas Guariroba – Rua Antônio Maria Coelho, 5.401. O evento iniciará com um diálogo sobre a importância dos recursos hídricos no planejamento da cidade. Logo depois, terá um passeio guiado com objetivo de percorrer os principais córregos de Campo Grande, pontuando as suas características e curiosidades históricas.

Além da Planurb, participam representantes do Fundo de Apoio à Comunidade (Fac), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur).

Também estarão presentes os colegiados Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula), Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba (APA do Guariroba), Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado (APA do Lajeado), Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU) e Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA). A ação é apoiada pela Águas Guariroba, Consórcio Guaicurus e Revolução Ambiental.

Já no dia 22 de março, sexta-feira (Dia Mundial da Água), das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h, a Planurb, entre outras instituições públicas e privadas participa e apoia o ‘I Seminário Estadual da Água’, realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 09. O evento tem objetivo discutir o valor ambiental, econômico, histórico e social das Bacias do Paraná e Paraguai. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: bit.ly/seminariodaagua

Dia Mundial da Água

No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água. Desde então, as celebrações acontecem por todo mundo, com o intuito de ser um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos.