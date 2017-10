Ações gratuitas do Hospital do Coração atraem famílias neste sábado

Na campanha contra AVC (Acidente Vascular Cerebral), os médicos neurologistas Rebeca Liebich Gigante, Nilson Moro e Veridiana Nicolatti, enfermeiros, acadêmicos da Ufms e Uniderp, nutricionistas e fisioterapeutas prestaram serviços à comunidade - Divulgação

Antes da abertura do Shopping Pátio Central, já havia pessoas neste sábado (28) à procura de atendimento gratuito dos profissionais do Hospital do Coração. Na campanha contra AVC (Acidente Vascular Cerebral), os médicos neurologistas Rebeca Liebich Gigante, Nilson Moro e Veridiana Nicolatti, enfermeiros, acadêmicos da Ufms e Uniderp, nutricionistas e fisioterapeutas prestaram serviços à comunidade.

Uma fila improvisada foi feita no local, a família de Claudio Roberto Oliveira,57 anos, era a primeira pela ordem de chegada. "Nós assistimos pela Tv que eles fizeram os atendimentos no Belmar e no hospital e hoje seria aqui. Eu, minha mulher (Rosana Correia, 53 anos) viemos para trazer minha mãe. Às 5h da madrugada, ela já estava pronta", comentou.

A aposentada Eleonora Stopa, 73 anos, disse que levantou cedo para não perder a oportunidade. "Nós moramos no Caiçara e fiz questão de vir com o meu filho."

Asssim como essa família, outras 50 foram atendidas. Marilene Borges, 56, e a filha Lidiane Borges, 35, aferiram a pressão arterial, fizeram o exame de glicemia e o índice de massa corporal. "Minha filha está ótima, eu vou ouvir as orientações, caminhar mais e mudar a alimentação", comentou dona Marilene.

Com dificuldades para agendamentos de consultas médicas na rede pública e privada, segundo a maioria das 600 pessoas atendidas, os dois dias de campanha ficaram lotados. "O resultado me emocionou muito, tenho a certeza de que centenas levaram a orientação necessária e, em casos de pessoas com AVC, o procedimento será rápido", disse a enfermeira, uma das organizadoras do evento, Bárbara Bruno.

A campanha é “A Vida Conta – Cada minuto faz diferença”. Dia 29 de outubro é o dia mundial contra o AVC (acidente vascular cerebral) e a semana existe para conscientizar população, gestores e profissionais de saúde sobre a importância da doença, uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. A prevenção, o reconhecimento dos sintomas e o atendimento rápido ao paciente que está sofrendo um AVC são marcos dessa ação, pontua Dra Rebeca Liebich Gigante, neurologista.

Samu

Os acadêmicos de medicina distribuíram informativos e ensinaram como identificar pacientes com AVC. “Todos repetiram a sigla SAMU: Sorria - o sorriso fica torto! Abrace - uma lado do corpo fica fraco. Cante uma Música - a fala fica enrolada. Urgente - ligue para 192”, disse a médica Rebeca.