Ações reforçam a importância do aleitamento materno

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) desenvolve atividades durante toda a Semana Mundial do Aleitamento Materno, este ano com a temática “Amamentar: ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você”, que acontece de 1 a 7 de agosto. Durante este período, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) irão reforçar os trabalhos de orientação, com o objetivo de reforçar e apoiar o aleitamento materno.

A amamentação é um dos momentos mais importantes na construção do elo entre mãe e filho, além disso, o leite humano é o alimento essencial para o desenvolvimento do bebê nos seus primeiros meses de vida.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno vem sendo comemorada desde 1992. A cada edição, uma temática relevante é selecionada para servir de inspiração para as diferentes atividades desenvolvidas no período.

A importância do aleitamento materno exclusivo; a existência dos hospitais Amigo da Criança; o apoio ao aleitamento materno; o aleitamento materno para a mulher trabalhadora; a amamentação no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis; integram a lista de assuntos já abordados.

“As atividades da Semana do Aleitamento Materno mostram a importância de trabalharmos juntos para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Precisamos repassar atitudes positivas, conhecimentos e habilidades que são indispensáveis para poder apoiar essas mães e famílias”, reforça a responsável pela coordenação de alimentação e nutrição da Sesau, Hildece Chaves Alves Pereira.

A coordenadora também ressalta sobre o apoio que o parceiro deve dar a mulher lactante. Profissionais de saúde estarão prestando assistência para instruir corretamente as mães que enfrentam dificuldades para iniciar e manter a amamentação.

Dia D – Agosto Dourado

A UBSF Dr. Fernando de Arruda Torres, no bairro Nova Lima – região norte de Campo Grande- foi a escolhida para receber evento em alusão a Semana Mundial do Aleitamento Materno na próxima sexta-feira, dia 04 de agosto. Na ocasião, serão promovidas atividades sobre o tema em conjunto com o Dia dos Pais.

O evento terá programação com grupos de gestantes, gincana com os pais ou acompanhantes. No período vespertino, os profissionais se reunirão para treinamento com oficina de manejo clínico da amamentação.

