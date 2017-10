Ações de combate à hipertensão e diabetes voltadas aos idosos são intensificadas na Capital

As unidades de saúde de Campo Grande têm intensificado as atividades com foco na promoção da saúde, prevenção e combate à hipertensão arterial e a diabetes em comemoração ao Dia do Idoso – lembrado no último domingo, dia 1º de outubro e antecipando o Dia Mundial da Diabetes – celebrado no dia 14 de novembro. Tais ações, que fazem parte do chamado Hiperdia, visam estabelecer vínculos entre os usuários e as unidades básicas de saúde no combate as doenças.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, lembra que, juntamente com a identificação precoce dos casos, o estabelecimento de vinculo entre as unidades Básicas de saúde são elementos imprescindíveis para o sucesso do controle desses agravos.

“Através do acompanhamento destes pacientes podemos evitar o agravamento das doenças e eventuais complicações”, ponderou.

Durante as ações, os pacientes têm acesso a serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e também participam de palestras, oficinas, dinâmicas, e outras, visando atender a todos os usuários/pacientes que necessitem de cuidados integrais das unidades para a prevenção e tratamento da hipertesão e diabetes.

A realização das ações do Hiperdia, ocorrem periodicamente nas 67 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de Campo Grande

Hiperdia

O HiperDia é um programa de cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão e diabetes que são diagnosticados nas unidades de saúde. A partir do cadastro, que pode ser realizado em qualquer unidade, os pacientes passam a receber medicamentos e acompanhamento dos profissionais de saúde que, através de ações educativas, ajudam a prevenir complicações decorrentes da falta de controle da doença.

