Ação em Saúde do Distrito Sanitário Leste realiza mais de 400 atendimentos

As unidades de saúde do Distrito Sanitário Leste realizaram uma Ação em Saúde na manhã desta sexta-feira (18) em alusão ao aniversário de 118 anos de emancipação política de Campo Grande. O evento aconteceu na Praça do Preto Velho – Vila Carlota -onde foram efetuados 420 procedimentos de cuidado à saúde, prática de atividades físicas, orientações e avaliação da saúde.

Foram realizados 100 atendimentos de verificação de pressão arterial, 90 testes de glicemia capilar, 30 atendimentos de orientação odontológica, 150 testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, e 50 avaliações de peso, altura e orientação nutricional.

Alem destes serviços, a população participou de atividades educativas, recreativas e pôde acompanhar atrações culturais.

Fazem parte do Distrito Sanitário as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Carlota, Cidade Morena, Tiradentes, Universitário e as de Saúde da Família (UBSF) Itamaracá, MAPE e Três Barras. Todos os profissionais se mobilizaram para oferecer à população um pouco dos serviços que são ofertados em casa unidade.

“A mobilização das unidades de saúde e a participação da população é importante para reforçar as estratégias adotadas em cada UBS e UBSF. Assim, podemos contribuir para uma melhora da qualidade de vida e de saúde nos moradores do nosso território”, disse que diretora do Distrito Leste, Deisi Weiler Cebalos.

Veja Também

Comentários